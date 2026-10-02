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Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Boxerrel ütlegelt egy polgárőrt, gyorsított eljárásban ítélhetik el

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A vádlott éppen egy hajléktalant vegzált, amikor a polgárőrök felszólították, hogy fejezze be. Válaszul szitkozódni kezdett és megpróbálta boxerrel megütni az egyik polgárőrt. Az erőszakoskodást csak akkor hagyta abba, amikor a sértett polgárőrtársai is a helyszínre értek.

A Gödöllői Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a férfit, aki egy polgárőrt bántalmazott – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi – a bűnügy vádlottja – 2026. szeptember 15-én a kora esti órákban, ittas állapotban az ikladi vasúti megálló közelében tartózkodott. A férfi egy hajléktalannal veszekedett, amit észleltek a közelben járőröző polgárőrök.

A bűnügy sértettje, egy férfi polgárőr felszólította a vádlottat, hogy fejezze be a hajléktalan személy vegzálását. A vádlott ekkor ideges lett és szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel felé ütött úgy, hogy kezén az ütések erejét felerősítő „boxer” volt. A polgárőrnek sikerült elhajolni az erős ütés elől, így az csak érintette az arcát.

A vádlott akkor hagyott fel a támadással, amikor a férfi polgárőrtársai is a helyszínre érkeztek. A vádlott menekülőre fogta, azonban a kiérkező rendőrök elfogták.

A Gödöllői Járási Ügyészség három nap alatt gyorsított eljárásban bíróság elé állította a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt.

A Gödöllői Járásbíróság a férfit bűnösnek mondta ki és 2 év börtönbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosítása iránt fellebbezést jelentett be.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Boxerrel ütlegelt egy polgárőrt, gyorsított eljárásban ítélhetik el

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