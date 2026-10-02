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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Egy elhunyt politikus is felkerült az Integritás Hatóság kockázati listájára

Infostart

Az Integritás Hatóság törölte Potápi Árpád nevét a legmagasabb kockázatú vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek listájáról, miután kiderült, hogy a 2024-ben elhunyt fideszes országgyűlési képviselő is szerepelt az 551 fős névsorban. A hatóság elismerte a hibát, átvizsgálta a lista többi szereplőjét, és elnézést kért.

Az Integritás Hatóság közleményben magyarázta el, hogyan kerülhetett Potápi Árpád neve a legmagasabb kockázati kategóriába – szúrta ki az Index. A hatóság szerint a mintegy 100 ezer vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselő és állami tisztségviselő kockázati besorolásánál nem az egyes személyekből, hanem az általuk betöltött pozíciókból indultak ki.

Az 551 fős lista a 2024 és 2026 között tisztséget betöltőkre vonatkozott. Potápi Árpád ebben az időszakban országgyűlési képviselő volt, annak ellenére, hogy 2024-ben elhunyt. A hatóság szerint ezért kerülhetett a neve a névsorba. Az Integritás Hatóság a törlés mellett közölte, hogy a lista valamennyi szereplőjét ellenőrizte, és elnézést kért az érintettektől.

Biró Ferenc Pál, a hatóság elnöke korábban arról beszélt, hogy valamilyen formában mintegy 100 ezer emberre vonatkozik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Ennyi nyilatkozat közvetlen ellenőrzése évente sem nem lenne megvalósítható, sem nem indokolt, ezért kockázatértékelési rendszert alakítottak ki. Ennek alapján választják ki azokat az eseteket, amelyek a hatóság szerint nagyobb figyelmet igényelnek.

A legmagasabb kockázati kategóriába eredetileg 551, nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy került.

A névsorban mások mellett Orbán Viktor, Magyar Péter, Sulyok Tamás, Kövér László, Pintér Sándor, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Lázár János, Gulyás Gergely, Polt Péter, Péterfalvi Attila, Lánczi Tamás és Hadházy Ákos neve is szerepel. A legmagasabb kockázati kategóriába került Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke is, ahogy a letartóztatott Seszták Miklós és Hankó Balázs neve is megtalálható a listán.

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