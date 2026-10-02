Kereshető felület mutatja, mire mentek az uniós pénzek

Lőrincz Viktória bejegyzése szerint mindenkinek joga van tudni, hogy a településén mely vállalkozások vettek részt a kivitelezésben, milyen cégek voltak a beszállítók és mennyibe került az adott beruházás.

„Olyan intézményi környezetet építünk, ahol a nyilvánosság nem tehertétel, hanem a hatékonyan és tisztességesen működő állam alapja. A keresőfelület mérföldkő lehet a hazai fejlesztéspolitikában, hiszen ilyen részletességgel még sosem tárta a kormányzat a nyilvánosság elé az EU által támogatott projektek szállítói adatait” – fogalmazott a tárcavezető.

A felületen a jelenlegi fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi Terv Plusz operatív programjainak folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el.

Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja.

Az oldal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium megbízásából készült, a lekérdező felület az EUPR pályázatkezelő rendszerből származó adatállományra épül. Az adatok naponta frissülnek – írták.

A 2021-2027 fejlesztési időszakban eddig az operatív programokban több mint 16 ezer darab hatályos támogatási szerződés van, közel 5700 milliárd forint értékben.

További információ elérhető a palyazat.gov.hu oldalon.