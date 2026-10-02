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Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter kérdésre váléaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kereshető felület mutatja, mire mentek az uniós pénzek

Infostart / MTI

Egy új keresőfelület segítségével mostantól még könnyebben lehet az európai uniós pénzek útját nyomon követni: hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre -– jelentette be Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Lőrincz Viktória bejegyzése szerint mindenkinek joga van tudni, hogy a településén mely vállalkozások vettek részt a kivitelezésben, milyen cégek voltak a beszállítók és mennyibe került az adott beruházás.

„Olyan intézményi környezetet építünk, ahol a nyilvánosság nem tehertétel, hanem a hatékonyan és tisztességesen működő állam alapja. A keresőfelület mérföldkő lehet a hazai fejlesztéspolitikában, hiszen ilyen részletességgel még sosem tárta a kormányzat a nyilvánosság elé az EU által támogatott projektek szállítói adatait” – fogalmazott a tárcavezető.

A felületen a jelenlegi fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi Terv Plusz operatív programjainak folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el.

Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja.

Az oldal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium megbízásából készült, a lekérdező felület az EUPR pályázatkezelő rendszerből származó adatállományra épül. Az adatok naponta frissülnek – írták.

A 2021-2027 fejlesztési időszakban eddig az operatív programokban több mint 16 ezer darab hatályos támogatási szerződés van, közel 5700 milliárd forint értékben.

További információ elérhető a palyazat.gov.hu oldalon.

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Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Magyarországnak még másfél éve maradt arra, hogy felkészüljön az uniós támogatási rendszer 2028-tól várható gyökeres átalakulására, miközben a hazai vállalkozások lemaradása a közvetlen források világában sokszor már nem hónapokban, hanem években mérhető – mondta Petri Bernadett. Az MFOI Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor az új, 2028-2034 közötti közös uniós költségvetési rendszer több ponton kedvezőbb lehet Magyarországnak: nagyobb teret kaphatnak az ipari fejlesztések, egyszerűsödhet a pályázati rendszer, és a magyar cégek számára is komoly belépési lehetőséget jelenthetnek a továbbosztott, úgynevezett cascade források. Közben a 4,2 milliárd eurónyi kohéziós pénz várható felszabadítása szerinte kétélű fejlemény, mert miközben segítheti a gazdaságot, ismét elterelheti a vállalkozások figyelmét a közvetlen uniós forrásokról. A modellváltó intézmények korlátozásának várható feloldása nagy áttörést jelenthet, de az elmúlt években elvesztett konzorciumi pozíciók visszaszerzése még hosszú folyamat lesz. Többek között ezekről, az új Európai Versenyképességi Alapról, a magyar kkv-k felkészültségéről és a 2028 utáni uniós finanszírozás új logikájáról beszélt Petri Bernadett a Portfolio-nak adott interjújában.

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