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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Fidesz három ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult

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A cél a fiatalok, a családok, a helyi közösségek és az Országgyűlés önállóságának védelme – közölte a Fidesz-frakció.

Három törvénymódosítással kapcsolatban nyújtott be utólagos normakontroll indítványt az Alkotmánybírósághoz a Fidesz–KDNP frakciószövetség.

A Fidesz-frakció közleménye szerint „a Tisza-kormány a magyar építészetről szóló törvény módosításával akadályozza, hogy az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kiemelt beruházásokra építési engedélyt adjanak ki, és lehetővé teszi a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások felfüggesztését. Ezzel azokat az első saját lakásukat megvásárló fiatalokat bünteti, aki már kiválasztották az otthonukat, szerződést kötöttek, foglalót vagy előleget fizettek, banki finanszírozást intéztek, és ehhez igazították a költözésüket vagy akár a családalapításukat. A Tisza Párt politikai okok miatt akarja ellehetetleníteni a Fidesz-KDNP által indított, sikeres programot, ennek árát azonban ismét a magyar emberek fizetik meg. A normakontroll célja a fiatalok és a családok védelme.”

A frakciószövetség „a magyar önkormányzatiság, a helyi közösségek önrendelkezése elleni támadásként értékeli a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását, csökkentését és költségtérítésük elvonását. Bár a Tisza-kormány alatt a gazdaság zuhanórepülésbe került és rekord magas az államháztartási hiány, az intézkedés súlyos jogbiztonsági és egyenlőségi kérdéseket vet fel. A normakontroll célja a helyi közösségek önállóságának védelme és - pártállástól függetlenül - választott vezetőik munkájának biztosítása.”

Mint a Fidesz-frakció közleménye írja, „a Tisza október 1-jével megszüntette a TEK-et és az Országgyűlési Őrséget, feladataikat a Kormány irányítása alatt álló rendőrséghez telepítette. Ez két okból is aggályos. A TEK hatékonyan, sikerrel biztosította Magyarország védelmét a terrorfenyegetésekkel szemben, e szervezetnek is köszönhető, hogy hazánk ma biztonságos ország. Másrészről az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése azt eredményezi, hogy hazánk legfőbb népképviseleti szerve, az Országgyűlés biztonsága a végrehajtó hatalom felügyelete alá kerül. Alapvető jogállamisági kérdés, hogy a törvényhozó hatalom intézményi önállósága biztosított legyen a végrehajtó hatalommal szemben. A normakontroll célja ennek újbóli megteremtése.”

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz három ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult

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