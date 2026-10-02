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Magyar Péter országjárása Kisvárdán 2026. október 2-án
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

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Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök, beszélt és a a színpadon végig mellette állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.

Április 12. üzenete, hogy „egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa” – jelentette ki Magyar Péter országjárása következő állomásán Kisvárdán péntek délután. A hallgatóságát „a szabad Kisvárdán”, „egy másik Kisvárdán” üdvözölve a kormányfő arról beszélt: a város vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza Párté, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte: helyi jelöltjük, Dicső Viktória „lehetetlen körülmények között is, óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte”, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Seszták Miklós.

Nagyon büszke vagyok rátok, egész Szabolcs-Szatmár megyére – mondta Magyar Péter.

Emlékszem, milyen félelem volt itt két évvel ezelőtt, de egy büszke, bátor nő, Dicső Viktória szembeszállt az itteni hűbérúrral,

és mellette álltak az önkénteseink, köztük rengeteg bátor magyar édesanya. Higgyetek a büszke, bátor magyar nőkben! – folytatta. Azok a bátor önkéntesek indították el itt és az egész országban a rendszerváltást, akik kiálltak pultozni a fenyegetések ellenére, és dolgoztak télben-fagyban, reggel, délben és este, a hét minden napján, hogy legyőzzék az önkényt – mondta.

Ide Kisvárdára sok tízmilliárd forintnyi pénz érkezett. És ennek a pénznek a jó részét saját magukra költötték a NER-maffia tagjai, a KDNP Simicska Lajosa, Seszták Miklós és társai. Lówellness 2,2 milliárd forintért, 2 milliárdos bentlakások teniszakadémia, 7 milliárdos csigagyár, 2,5 milliárdos túlárazott idősek otthona, 1,5 milliárdos sporthotel és így tovább. A valódi beruházások jók, de ezek többségében nem ilyenek voltak, mind durván túlárazva, ellopva a pénz jó részét – mondta.

Seszták Miklós most a Volánbusz tízmilliárdos korruciós ügye miatt van előzetesben, de ez csak egy ügye a sok közül. Az ő kezét mintha elengedték volna, érte nem tüntettek, még imaláncot sem szerveztek, pedig KDNP-s – mondta.

A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő.

Sokáig nem így volt, de mostantól megint így van – mondta a minsizterelnök, aki „fehérgalléros maffiózónak” nevezte Seszták Miklóst.

Magyar Péter arról is hosszan beszélt, hogy szerinte az Állami Számvevőszék feladata lenne lépni a Fidesz tiltott kampányfinanszírozása ügyében, ami a Hankó-ügyben napvilágot látott, mint ahogy lépni kelllett volna a jegybank, Matolcsyék ellopott százmilliárdjai ügyében is, de a versenyhivatalban, az ügyészségen még ottmaradt Orbán-Polt-katonáknak is lépniük kellene sok ügyben, hiszen a bűnpártolás is büntetendő, és a tettesek között cinkos, aki néma – fogalmazott a kormányfő.

Ezután Simon Miklósról, a szabolcsi 6-os körzet fideszes jelöltjéről is beszélt, aki 18 évig „úszta meg osrszággyűlési képviselőként a hatósági eljárásokat olyan ügyekben, amelyekben mindenki mást elítéltek már. De áprilisban Barna-Szabó Tímea, egy másik bátor nő legyőzte Simon Miklóst, így most nincs mentelmi joga, végre mehetnek az eljárások újra” – mondta.

Türelem, mindenki sorra kerül, lépésről lépésre

– tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

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Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!
Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

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