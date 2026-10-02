Nagy Márton Svájcba költözött, súlyos ok miatt már a választások előtt ki akart szállni a politikából

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter nyár óta Svájcban él, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik, ahol makrogazdasági elemzésekkel foglalkozik.– erről pénteken írt a Válasz Online.

A cikk megjelenése után az Index több, Nagy Márton környezetét ismerő forrással is beszélt. Ezekből a név nélküli interjúkból kiderült: a politikus tavaly jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy nem akar hosszabb távon a politikában maradni, és ennek egyik oka a sok egészségügyi problémája lehetett: sztrókot kapott, később pedig szívműtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

A portál úgy tudja: egy idő után már csak annyi volt a kérdés, hogy mikor távozik a politikából, és már tavaly év végén elkezdett új állást keresni. Az információik szerint Nagy Márton július 1-jével családjával együtt kiköltözött Magyarországról.