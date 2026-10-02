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Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Nagy Márton Svájcba költözött, súlyos ok miatt már a választások előtt ki akart szállni a politikából

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Lapinformációk szerint Nagy Márton, az Orbán-kormány volt gazdasági minisztere július óta Svájcban dolgozik makroelemzőként, és már a választások előtt távozni akart a politikából egészségügyi gondjai miatt.

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter nyár óta Svájcban él, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik, ahol makrogazdasági elemzésekkel foglalkozik.– erről pénteken írt a Válasz Online.

A cikk megjelenése után az Index több, Nagy Márton környezetét ismerő forrással is beszélt. Ezekből a név nélküli interjúkból kiderült: a politikus tavaly jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy nem akar hosszabb távon a politikában maradni, és ennek egyik oka a sok egészségügyi problémája lehetett: sztrókot kapott, később pedig szívműtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

A portál úgy tudja: egy idő után már csak annyi volt a kérdés, hogy mikor távozik a politikából, és már tavaly év végén elkezdett új állást keresni. Az információik szerint Nagy Márton július 1-jével családjával együtt kiköltözött Magyarországról.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy Márton Svájcba költözött, súlyos ok miatt már a választások előtt ki akart szállni a politikából

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