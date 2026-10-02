Listázták Kerkez Milost Ukrajnában

Az orosz–ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé.

A Liverpool FC balhátvédjét a múlt pénteki Magyarország-Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzés után listázták. A meccs feszült hangulatú záró részében, a vendégcsapat játékosának, Olekszandr Nazarenkónak a kiállítása után összetűzés alakult ki a pályán, a két csapat játékosai összeakaszkodtak, amely során Kerkez többek között összeszólalkozott Viktor Cihankovval, az ukrán válogatott középpályásával, s az incidens nyomán mindketten sárga lapot kaptak.

A mérkőzést követően Kerkez édesapja a közösségi médiában, Instagram-oldalán megosztott egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK-47 nevű rapcsapat "Russian Paradise" című számát vágta be. A dalválasztás és a poszt ukrán részről hatalmas felháborodást váltott ki, a Mirotvorec oldal pedig ezután azzal a váddal tette fel a labdarúgót - és apját is - a listájára, hogy "támogatja az orosz agressziót".