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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Listázták Kerkez Milost Ukrajnában

Infostart / MTI

Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott védőjátékosa is felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő honlap listájára - írta pénteken a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz–ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé.

A Liverpool FC balhátvédjét a múlt pénteki Magyarország-Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzés után listázták. A meccs feszült hangulatú záró részében, a vendégcsapat játékosának, Olekszandr Nazarenkónak a kiállítása után összetűzés alakult ki a pályán, a két csapat játékosai összeakaszkodtak, amely során Kerkez többek között összeszólalkozott Viktor Cihankovval, az ukrán válogatott középpályásával, s az incidens nyomán mindketten sárga lapot kaptak.

A mérkőzést követően Kerkez édesapja a közösségi médiában, Instagram-oldalán megosztott egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK-47 nevű rapcsapat "Russian Paradise" című számát vágta be. A dalválasztás és a poszt ukrán részről hatalmas felháborodást váltott ki, a Mirotvorec oldal pedig ezután azzal a váddal tette fel a labdarúgót - és apját is - a listájára, hogy "támogatja az orosz agressziót".

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