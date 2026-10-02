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A Szuverenitásvédelmi Hivatal épülete az I. kerületi Sánc utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Infostart / MTI

Kiegészítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) ellen tett korábbi feljelentését a Miniszterelnökség, miután kiderült, hogy a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra – olvasható a kormany.hu oldalon pénteken megjelent közleményben. „Tanulmányoztatták” a lopakodó EU-t is.

A tájékoztatás szerint a hivatal 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodával kötött szerződést tanulmányokra és tanácsadásokra valódi versenyeztetési eljárás nélkül több mint 46 millió forint értékben.

Az átvilágítás során fellelt dokumentumok alapján

a hivatal az egyik ügyvédnek 27,4 millió forintot fizetett ki két személyes konzultációért, amelyet nem a hivatal székhelyén, hanem az ügyvéd saját irodájában tartottak, mindkét alkalommal ugyanannak a tizenhat embernek.

A beszerzés során a tanácsadói munkát két résztémában jelölték meg, az ügyvéd azonban csak az egyik részre adott árajánlatot, a másik sem az ajánlatban, sem a teljesítésigazolásban nem jelenik meg. Ennek ellenére a hivatal elfogadta és kifizette a teljes, mindkét részre vonatkozó díjat – számoltak be róla.

A másik ügyvédi iroda Az Európai Unió lopakodó hatáskörbővítésének jelenségét vizsgáló

tanulmány elkészítéséért kapott 19 millió forintot. A megrendeléstől számítva a tanulmány 17 napon belül elkészült, és ki is fizették, azonban a tanulmány, az átadás-átvételt igazoló irat, és a díj szakmai megalapozása nem lelhető fel

az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint – írták.

Rámutattak, hogy az iratok szerint mindkét eljárásban

  • ugyanaz a szűk ügyvédi kör kapott felkéréseket néhány napos ajánlattételi határidőkkel.
  • A felkértek egy része egyik esetben sem tett ajánlatot,
  • más része a kiírás szövegét szó szerint átvevő, magasabb árú ajánlatot nyújtott be.
  • Valódi verseny egyik eljárásban sem alakult ki,
  • és nincsenek iratok arról sem, szakmailag mi indokolta ezeket a beszerzéseket, mi alapozta meg ezek becsült értékét, és hogyan értékelték a beérkezett ajánlatokat

– jegyezték meg.

A Miniszterelnökség szerint a közpénzből kifizetett ellenérték nem állt arányban a ténylegesen nyújtott szolgáltatással, sőt, mivel

  • a tudományos tanulmányok elkészítése nem tartozik az ügyvédi tevékenység törvényben meghatározott körébe, így ügyvédi iroda nem is nyújthatott volna be ajánlatot,
  • továbbá indokolt lett volna az érintett szerződések esetében rendes közbeszerzési eljárás kiírása.

A Miniszterelnökség az SZH költései ügyében ismeretlen tettes ellen korábban tett feljelentését kiegészítette, ugyanis a két ügyvédi megbízása esetében is felmerül a hűtlen kezelés gyanúja – olvasható a közleményben.

A Miniszterelnökség szeptember elején tett feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, mert

a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot, a teljes költségvetésének több mint negyedét költötte kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra

a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.

Akkor azt írták, „mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette”.

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Kezdőlap    Belföld    Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

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