Didergősen alakult a péntek hajnal, az őszi szezon eddigi leghidegebbje lett

Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson közel mínusz 2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Mint írták, a Kárpát-medencétől északkeletre lévő anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmatpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették:

Nyírtasson közel mínusz 2 fokig csökkent a hőmérséklet.

Csütörtök délután 24,4 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 1,9 fok volt péntek hajnalban, a Nógrád megyei Zabarban mínusz 1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán mínusz 0,6 fokot, Bánrévén mínusz 0,3 fokot rögzítettek.