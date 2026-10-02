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Nyitókép: Pixabay

Didergősen alakult a péntek hajnal, az őszi szezon eddigi leghidegebbje lett

Infostart / MTI

A HungaroMet adatai szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen közel mínusz két fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, így a csütörtökkel együtt több mint huszonöt fokos lett ott a napi hőingás.

Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson közel mínusz 2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Mint írták, a Kárpát-medencétől északkeletre lévő anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmatpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették:

Nyírtasson közel mínusz 2 fokig csökkent a hőmérséklet.

Csütörtök délután 24,4 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 1,9 fok volt péntek hajnalban, a Nógrád megyei Zabarban mínusz 1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán mínusz 0,6 fokot, Bánrévén mínusz 0,3 fokot rögzítettek.

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Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

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