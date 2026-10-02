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Ég a gázláng egy gáztűzhelyen Chisinauban 2022. január 27-én. Moldovában válságos a helyzet a földgáz árának emelkedése miatt, a parlament január 20-án szükségállapotot vezetett be az országban. Amíg novemberben ezer köbméter földgáz beszerzési ára 450 dollár volt, januárban már 647 dollár. A moldovai gázipari vállalat, a Moldovagaz január 21-én azt javasolta az országos energiaszabályozási ügynökségnek (ANRE), hogy több mint 40 százalékkal emeljék a fogyasztók gázdíját.
Nyitókép: MTI/EPA/Dumitru Doru

Más gázszámla jön sokaknál, az MVM-nél is beütött a „rendszerváltás”

Infostart / MTI

Lezárult az MVM földgázfelhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körű a földgázügyintézés – közölte az MVM.

A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálja a közlemény szerint.

Az átállás eredményeként újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az MVM online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában is.

Ismét elérhető

  • az online bankkártyás számlafizetés
  • és az egyenleglekérdezés,
  • lehet mérőállást diktálni és
  • az előre fizetős gázórákat tölteni is.
  • A rendszerátállást követően ismét van lehetőség szerződéskötésre, a szerződéses adatok módosítására.

Jelezték egyúttal, hogy

a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet.

Az MVM megkezdi a rendszerátállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását, az átállás alatt érkezett megbízások rögzítését. Az érintett ügyfeleknek arra kell figyelniük, hogy a számla kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon és a megadott terhelési limit is megfelelő legyen - ismertette a társaság.

Arra is kitértek, hogy azok az ügyfelek,

akik az átállás időszakában nem tudták rögzíteni mérőállásukat, becsült részszámlát kapnak, amelyet a szolgáltató szükség esetén a diktált mérőállás alapján a következő hónapban korrigál.
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