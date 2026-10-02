Más gázszámla jön sokaknál, az MVM-nél is beütött a „rendszerváltás”

A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálja a közlemény szerint.
Az átállás eredményeként újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az MVM online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában is.
Ismét elérhető
- az online bankkártyás számlafizetés
- és az egyenleglekérdezés,
- lehet mérőállást diktálni és
- az előre fizetős gázórákat tölteni is.
- A rendszerátállást követően ismét van lehetőség szerződéskötésre, a szerződéses adatok módosítására.
Jelezték egyúttal, hogy
a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet.
Az MVM megkezdi a rendszerátállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását, az átállás alatt érkezett megbízások rögzítését. Az érintett ügyfeleknek arra kell figyelniük, hogy a számla kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon és a megadott terhelési limit is megfelelő legyen - ismertette a társaság.
Arra is kitértek, hogy azok az ügyfelek,
akik az átállás időszakában nem tudták rögzíteni mérőállásukat, becsült részszámlát kapnak, amelyet a szolgáltató szükség esetén a diktált mérőállás alapján a következő hónapban korrigál.