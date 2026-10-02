Paprikajancsikról üzent Gyurcsány Ferenc egy meghökkentő kép kíséretében

„A politikus szerepet játszik? Igen. Ezt nem vádként mondom” – ezzel a felütéssel tett közzé nagyon hosszú Facebook-üzenetet Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, aki tavaly visszavonult az aktív politizálástól. „A választó dolga az, hogy megítélje: jó-e a szerep, amit a politikus vállalt, és hűséges-e hozzá. Összhangban van-e az, amit vállalt, azzal, amit tett? Nem ütközik-e a szerep a legfontosabb értékekkel? Mert a szerep és a hazugság nem ugyanaz. A szerep vállalás, a hazugság annak elárulása” – írja a volt politikus, aki az utóbbi időben regények írásával hallatott magáról, és péntek reggel ennek kapcsán adott interjút az ATV-nek.

Posztjában azt is közli: új könyvének a ma kezdődő Nemzetközi Könyvfesztiválon lesz a bemutatója szombaton, a Hungexpón, ahol 18 órakor egy pódiumbeszélgetésen is részt vesz.