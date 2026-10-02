ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.96
usd:
327.79
bux:
140050.08
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szuzuka, 2012. október 5.Michael Schumacher, a Mercedes hétszeres világbajnok német versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának első szabadedzésén a szuzukai pályán 2012. október 5-én. A futamot október 7-én rendezik. (MTI/EPA/Diego Azubel)
Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel

Schumacher: halál és legenda

Infostart

Michael Schumacher. Évek, évtizedek óta legenda. Él még, de sokak számára már múlt. Elkészült egy újabb, megrázó film.

Aki az elmúlt évtizedekben figyelte a Forma-1 futamait, el nem múló hálával és tisztelettel gondol a legendás versenyzőkre: Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigell Mansell...

A névsor hosszan folytatható. A listában szereplő legendás versenyzők közül nem mindenki van közöttünk, de az elhunytakra is gyakran emlékeznek a rajongók.

Egy név, sajnos, hosszú évek óta kiemelkedik ebből a sorból. Ő Michael Schumacher, aki a többi kiválóság mellett szintén korszakos zseni, de egy tragikus baleset miatt tulajdonképpen már elvesztettük.

Ez nyilván a családja számára a leginkább szomorú, de a rajongóknak sem könnyú.

Most készült egy film, ami esetleg feltép sebeket, de talán enyhületet is adhat.

A film a 25 éves Michael Schumacher 1994-es, áttörést jelentő Formula–1-es szezonját követi nyomon, amelyben első brazil nagydíj-győzelme és az F1 egyik legizgalmasabb versenyszezonjának drámai eseményei is szerepelnek, beleértve Ayrton Senna balesetét.

Az új film: Schumacher '94: The Birth of a Legend.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Schumacher: halál és legenda

film

forma-1

michael schumacher

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Csoportos leépítés kezdődhet a közmédiánál, miközben a kormány megduplázná a kutatási forrásokat. Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszterre Svájcban bukkantak rá, az Alapjogokért Központ cége ellen költségvetési csalás miatt indult nyomozás. Továbbá kiderült az is, hogy Orbánék a választás előtt is tudták, hogy mennyire rosszul állnak. Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek köző választotta a Time magazin.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

A Pénzcentrum legújjabb sorozatában most Németország lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 17:26
Csábi József: több direkt játék kellene a magyar válogatott sikeréhez
2026. október 2. 14:10
Listázták Kerkez Milost Ukrajnában
×
×