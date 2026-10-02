Schumacher: halál és legenda

Aki az elmúlt évtizedekben figyelte a Forma-1 futamait, el nem múló hálával és tisztelettel gondol a legendás versenyzőkre: Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigell Mansell...

A névsor hosszan folytatható. A listában szereplő legendás versenyzők közül nem mindenki van közöttünk, de az elhunytakra is gyakran emlékeznek a rajongók.

Egy név, sajnos, hosszú évek óta kiemelkedik ebből a sorból. Ő Michael Schumacher, aki a többi kiválóság mellett szintén korszakos zseni, de egy tragikus baleset miatt tulajdonképpen már elvesztettük.

Ez nyilván a családja számára a leginkább szomorú, de a rajongóknak sem könnyú.

Most készült egy film, ami esetleg feltép sebeket, de talán enyhületet is adhat.

A film a 25 éves Michael Schumacher 1994-es, áttörést jelentő Formula–1-es szezonját követi nyomon, amelyben első brazil nagydíj-győzelme és az F1 egyik legizgalmasabb versenyszezonjának drámai eseményei is szerepelnek, beleértve Ayrton Senna balesetét.

Az új film: Schumacher '94: The Birth of a Legend.