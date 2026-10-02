Óriási tömeg lesz Budapesten két nagyrendezvény miatt péntek este

Péntek este egyszerre két nagyszabású rendezvény miatt is jelentős forgalomra lehet számítani a Puskás Aréna környékén – írja az Index összefoglalója.

Miközben a magyar válogatott 20:45-től Georgiát fogadja a Nemzetek Ligájában, a közeli Papp László Budapest Sportarénában koncertet rendeznek, a Deep Purple lép fel. Az MLSZ ezért arra kéri a szurkolókat, hogy a szokásosnál korábban induljanak el a mérkőzésre. A stadion kapui már 17:45-kor kinyílnak.

A mérkőzés előtt és után az M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben közlekedik.

A Thököly úton minden buszjárat megáll a Reiner Frigyes park, illetve a Stefánia út/Thököly út megállóhelyen.

Az M2-es metróval érkezőknek az MLSZ azt javasolja, hogy a Puskás Ferenc Stadion metróállomást a Dózsa György út irányába hagyják el, majd onnan közelítsék meg a stadiont.

Az 1-es villamossal érkezőknek az Egressy út/Hungária körút megállónál érdemes leszállniuk, és az Egressy úton keresztül megközelíteniük a Puskás Arénát.

A mérkőzés után ugyancsak ezt a villamosmegállót javasolják, az M2-es metróra pedig a Keleti pályaudvarnál vagy a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál lehet felszállni.