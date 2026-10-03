Sokkoló videó: így néz ki belülről egy defekt 280 kilométeres sebességnél

Néhány másodperc alatt válik rémálommá egy német autópályán készült felvétel. A Tesla Model S Plaid vezetője ezen a szakaszon legálisan hajtva közel jár az autó végsebességéhez, a műszerfalon 286 km/óra jelenik meg, amikor a kocsi hirtelen kitör, majd irányíthatatlanul letér az útról – írja a Vezess.

A sofőr csodával határos módon túlélte a balesetet, ráadásul a videó feltöltője szerint le sem bénult, bár hónapokig tartó felépülés vár rá.

A tulajdonos úgy véli, a Tesla Model S Plaid a gyárilag beállított negatív kerékdőlés miatt (nem is az 1020 lóerő és 2,2 tonnás tömeg okán) sokkal gyorsabban használja el a hátsó gumikat. Az előző szett Michelin Pilot Sport 4S tízezer kilométerig bírta, így pótolni kellett a hátsó tengely abroncsait. A választás nem éppen egy olcsó pótlásra esett: Goodyear Eagle F1 SuperSport 305/30ZR21 abroncsok kerültek a hátsó tengelyre.

Ezeknek a gumiknak viszont bizonyos gyártási sorozataira visszahívást rendelt el a gyártó. A Goodyear szerint ugyanis nem teljesítik maradéktalanul a nagy sebességű használatra vonatkozó követelményeket, nagy tempónál deformálódhat a futófelületük, vagy akár le is válhat annak felső része. A hibára laboratóriumi vizsgálat során derült fény.

Csakhogy erről az autó tulajdonosa nem tudott, és arról sem ír részleteket, hogy honnan szerezte be a gumikat, járt-e műhelyben, ahol esetleg ellenőrizték az abroncsok állapotát, ahogy arról sem szól a beszámoló, hogy az ő gumijai biztosan ebből a sorozatból származnak-e.

Az mindenesetre biztos, hogy huzamosabb ideig 280 kilométer/órás sebességgel száguldani a német autópályán olyan fokozott rizikóval jár és olyan komoly technikai felkészültséget igényel, hogy okosabb inkább hamarabb indulni, és alacsonyabb tempót választani.

A szóban forgó videó itt látható, megtekintése alkalmas lehet a nyugalom megzavarására: