Magyar Péter többek vágyáról beszélt Kisvárdán – a nap hírei

Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat - mondta Magyar Péter miniszterelnök, országjárása kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árrésstopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkremennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását és hosszú távú stratégiát ígért az almatermesztés jövőjének biztosításáért.

Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD-vel kapcsolatban a parlament nemzetbiztonsági bizottsága. A Tisza frakció azt közölte: Szijjártó Péter miniszterként stratégiai megállapodást kötött a kínai autóipari vállalattal, majd távozása után vezetői pozíciót vállalt a cégnél. A Tisza szerint ez nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel.

Feljelentést tett a Szerbiának eladott harcjárművek ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harcjárművek értékét, amely korábban ingatlanbecsléssel foglalkozott. Az előző tárca szerinte az értékbecslés feletti áron adta el a csapatszállító harcjárműveket a saját cégének, majd ez a vállalat még drágábban a szerbeknek. A 108 járművet mintegy félmilliárd forintértért értékesítették.

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Miniszterelnökség, az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az Alapjogokért Központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna.

Kiegészítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal elleni korábbi feljelentését a Miniszterelnökség. A legutóbbi adatok szerint a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodának.

Saját hatáskörbe vonta a Központi Nyomozó Ügyészség az ukrán aranykonvojügy nyomozását - közölte a vádhatóság. Eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette miatt folyt a büntetőeljárás.

A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kormányciklus négy évig tart, bár azon vannak, hogy az emberek életét pozitívan befolyásoló intézkedéseket minél gyorsabban bevezessék. Emellett hosszú távú stratégiát ígért az almatermesztés jövőjének biztosításáért.

Újabb három kérdésben fordul az Alkotmánybírósághoz a Fidesz-KDNP. Az ellenzéki frakciók szerint a Tisza-kormány a magyar építészetről szóló törvény módosításával akadályozza, hogy az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kiemelt beruházásokra építési engedélyt adjanak ki: ezzel szerintük azokat az első saját lakásukat megvásárló fiatalokat bünteti, aki már szerződést kötöttek, foglalót vagy előleget fizettek. Kifogásolják a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását, a TEK és az Országgyűlési Őrség szervezeti átalakítását.

Elhatárolódott Osztie Zoltán plébános szavaitól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és közölték: azok nem tükrözik a főegyházmegye álláspontját. Mint írták, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával. A katolikus plébános egy szentmisén hitetlen, erkölcstelen nemzetárulóknak minősítette a Tisza-szavazókat.

Szabadon kutathatók a 2006. augusztus és december között keletkezett kormányülések anyagai a Magyar Nemzeti Levéltárban. A Miniszterelnökség szeptember 17-én a kormány hivatalos internetes oldalán hozta nyilvánosságra a Gyurcsány-kormány őszi üléseinek eddig titkosított jegyzőkönyveit.

Pótlólagosan mintegy 6.700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást – erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből.

Az átláthatatlan és magas energiaszámlák helyzetének rendezéséért demonstráltak a rezsikárosultak érdekképviseletei a Kossuth téren. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének.

A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a Paksi Atomerőművet - írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye.

160 új, alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával - közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri el a beszerzést.

Elkezdte előkészíteni a csoportos létszámcsökkentést a közmédia vezetősége - értesült a Telex. A portál úgy tudja: ennek részeként a Duna Médiaszolgáltató értesítette a szakszervezetet és az üzemi tanácsot.

Az Európai Parlament következő plenáris ülésén foglalkozna az Orbán kormány közelmúltban őrizetbe vett politikusainak ügyével a Patrióták Európáért frakció. A testület október végén Magyarországra érkező küldöttségével vizsgáltatná Hankó Balázs, Seszták Miklós és Bús Balázs fogva tartásának körülményeit.

Nyár óta Svájcban él Nagy Márton, az Orbán-kormány gazdasági minisztere egy zürichi befektetési banknak dolgozik – tudta meg több forrásból a Válasz Online. Nagy Márton nem kommentálta az értesülést, de az egykori tárcavezető szűk környezetéből igazolták a kiköltözés tényét.

Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter, hogy az ukrán parlament elé került a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő törvényjavaslat. A tervezet a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit erősítené meg.

Újabb 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására. Emellett cél a közigazgatás működésének biztosítása és a reformok támogatása.

Drámainak nevezte a helyzetet az ukrán fővárosban a polgármester. Vitalij Klicsko a napok óta szünet nélkül tartó orosz légitámadásokra utalva Telegram bejegyzésében azt írta, az ellenség szétveri Kijevet.