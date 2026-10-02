ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.96
usd:
327.79
bux:
140050.08
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Minek az egyetemi ranglistás helyezés? – Hermann Péter SE-rektorhelyettes az Arénában

Infostart / InfoRádió

Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education 2027-es rangsorában. Az előrelépés hátteréről Hermann Péter, az egyetem oktatási rektorhelyettese beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Egyre szebb helyeken szerepel Semmelweis Egyetem az egyetemi ranglistákon, a Times Higher Education rangsorban már jó pár éve a legjobb 300 között van – újságolta az InfoRádió Aréna című műsorában a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, Hermann Péter.

„Az utolsó évben a 250 és 300 közötti range-ben, a 272. helyen voltunk, és innen sikerült 25 helyet előrelépni a 247. helyre. Természetesen örülünk, hiszen ezért dolgozunk” – tette hozzá.

A rangsor összeállításakor öt indikátort néznek, ezek alatt vannak alindikátorok:

  1. oktatás,
  2. a kutatási környezet,
  3. a kutatás minősége,
  4. az ipari eredmény,
  5. a nemzetközi orientáció.

„Ezt az öt nagy csoportot nézik, ezekben próbálunk megfelelni. Ezt senki ne úgy képzelje el, hogy nekünk van egy hármas feladatunk, a betegellátás, az oktatás, illetve a kutatás, és ezen kívül negyedik lábként próbálunk a rangsorban való feljebb lépésben megfelelni; a hármas feladatunkat próbáljuk meg úgy ellátni, hogy ebben a rankingben értékes pontokat szerezzünk” – tette világossá.

Náluk az egyetemen a legfontosabb cél és feladat a beteggyógyítás, mindent ennek rendelnek alá, az oktatás is ezt a célt szolgálja. Ez a hármas követelményrendszer egymást erősíti, egymás nélkül nem is nagyon lennének ezek a lábak.

Erre példát hozva elmondta, az egyik paraméter, amit néznek, hogy

hány közleményt publikálnak egy évben, azokat hol közlik, illetve mennyire értékes lapokban mennyi hivatkozás történik ezekre a közleményekre.

„Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy mit kutatunk, az a világ számára érdekes-e vagy sem. Na most, ha egy olyan dolgot kutatunk, ami a világ számára érdekes, az le fog csapódni a betegellátásban is, hiszen azt a mindennapokban az az orvos, aki ezt kutatta, vagy munkacsoport, klinika a mindennapi betegellátásban is fogja használni. Sőt, amikor egy hallgatói csoport bemegy a gyakorlatra, akkor ők ezt fogják tanulni, látni, és amikor kikerülnek az életbe, akkor ezt már tudottan fogják használni” – magyarázta Hermann Péter.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Minek az egyetemi ranglistás helyezés? – Hermann Péter SE-rektorhelyettes az Arénában

semmelweis egyetem

aréna

hermann péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Csoportos leépítés kezdődhet a közmédiánál, miközben a kormány megduplázná a kutatási forrásokat. Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszterre Svájcban bukkantak rá, az Alapjogokért Központ cége ellen költségvetési csalás miatt indult nyomozás. Továbbá kiderült az is, hogy Orbánék a választás előtt is tudták, hogy mennyire rosszul állnak. Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek köző választotta a Time magazin.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

A Pénzcentrum legújjabb sorozatában most Németország lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 18:16
WHO: nagyjából mostanra állt vissza a várható élettartam a Covid-járvány előtti szintre
2026. szeptember 30. 15:45
Csillagbébik – Este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!
×
×