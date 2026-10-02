Minek az egyetemi ranglistás helyezés? – Hermann Péter SE-rektorhelyettes az Arénában

Egyre szebb helyeken szerepel Semmelweis Egyetem az egyetemi ranglistákon, a Times Higher Education rangsorban már jó pár éve a legjobb 300 között van – újságolta az InfoRádió Aréna című műsorában a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, Hermann Péter.

„Az utolsó évben a 250 és 300 közötti range-ben, a 272. helyen voltunk, és innen sikerült 25 helyet előrelépni a 247. helyre. Természetesen örülünk, hiszen ezért dolgozunk” – tette hozzá.

A rangsor összeállításakor öt indikátort néznek, ezek alatt vannak alindikátorok:

oktatás, a kutatási környezet, a kutatás minősége, az ipari eredmény, a nemzetközi orientáció.

„Ezt az öt nagy csoportot nézik, ezekben próbálunk megfelelni. Ezt senki ne úgy képzelje el, hogy nekünk van egy hármas feladatunk, a betegellátás, az oktatás, illetve a kutatás, és ezen kívül negyedik lábként próbálunk a rangsorban való feljebb lépésben megfelelni; a hármas feladatunkat próbáljuk meg úgy ellátni, hogy ebben a rankingben értékes pontokat szerezzünk” – tette világossá.

Náluk az egyetemen a legfontosabb cél és feladat a beteggyógyítás, mindent ennek rendelnek alá, az oktatás is ezt a célt szolgálja. Ez a hármas követelményrendszer egymást erősíti, egymás nélkül nem is nagyon lennének ezek a lábak.

Erre példát hozva elmondta, az egyik paraméter, amit néznek, hogy

hány közleményt publikálnak egy évben, azokat hol közlik, illetve mennyire értékes lapokban mennyi hivatkozás történik ezekre a közleményekre.

„Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy mit kutatunk, az a világ számára érdekes-e vagy sem. Na most, ha egy olyan dolgot kutatunk, ami a világ számára érdekes, az le fog csapódni a betegellátásban is, hiszen azt a mindennapokban az az orvos, aki ezt kutatta, vagy munkacsoport, klinika a mindennapi betegellátásban is fogja használni. Sőt, amikor egy hallgatói csoport bemegy a gyakorlatra, akkor ők ezt fogják tanulni, látni, és amikor kikerülnek az életbe, akkor ezt már tudottan fogják használni” – magyarázta Hermann Péter.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.