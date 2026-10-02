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Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédet mond a nyugat-ukrajnai megye magyar oktatási nyelvű iskoláinak központi tanévnyitóján Beregszászon 2018. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Nemes János

Heteken belül elfogadhatja az ukrán parlament a kárpátaljai magyarok oktatását lehetővé tévő törvényt

Infostart / InfoRádió

Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás javasolt törvényi szövegét. Arról, hogy mit jelent ez a kárpátaljai magyarság számára, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.

Az elmúlt években a kárpátaljai magyarság többek között azért küzdött, hogy állítsák helyre azokat a jogokat az oktatás területén, amelyet elvettek tőlük 2017 után. A mostani törvényjavaslat, amely az ukrán parlament asztalán fekszik már, renoválja ezeket a kérdéseket, visszaállítja azokat a jogokat, amelyekkel korábban rendelkeztek – mondta el az InfoRádió megkeresésére Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.

Mint felidézte, az első időszakban azt akarták, hogy a felső osztályokban fokozatosan térjenek át egyre nagyobb mennyiségben az ukrán nyelvű oktatásra, majd ezt módosították, és akkor már szabadon lehetett az egész középiskolai rendszerben magyarul oktatni, viszont nem volt rendezve számos kérdés, így elsősorban az sem, hogy korábban voltak magyar oktatási nyelvű iskolák, de közben ez a státusz megszűnt, és kérdéses maradt, hogy az órákon kívül lehet-e használni a magyar nyelvet; a szünetekben, szülői értekezleteken, ünnepségeken. Emellett számos olyan nüansz volt, ami hátrányosan érintette a kárpátaljai magyar oktatást, ezek viszont megoldódnak ebben az új törvényben.

Brenzovics László szerint evidens, hogy ennek, vagyis az ukrán kormány véleménye elmozdulásának az az oka, hogy szeretnék, ha Magyarország nem blokkolná tovább az ország uniós csatlakozásának előkészítéséről szóló tárgyalásokat.

A törvénytervezet persze nemcsak a magyarokra vonatkozik, hanem összes olyan iskolára, ahol az Európai Unió nyelvein oktattak, elsősorban a román iskolákra kell gondolni ezek között, tehát mivel a románoknak van még ilyen, a magyarhoz hasonló kisebbségi oktatási rendszerük, román tannyelvű iskolákban is szabadon lehet oktatni román nyelven.

Törvényeket persze még békében álló országok parlamentjei is tudnak lassan elfogadni és pláne lassan átültetni a gyakorlatba. Hogy milyenek a várakozásaik azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz ebből a most beterjesztett ukrán törvényjavaslatból elfogadott, majd pedig végrehajtott jogszabály, arról úgy vélekedett: mindenki abban érdekelt – mind a kárpátaljai magyarság, mind a magyar kormányzat, mind pedig az ukrán kormányzat –, hogy ezt minél hamarabb elfogadják, Brenzovics László azt reméli, hogy októberben el fogják fogadni.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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Heteken belül elfogadhatja az ukrán parlament a kárpátaljai magyarok oktatását lehetővé tévő törvényt

Heteken belül elfogadhatja az ukrán parlament a kárpátaljai magyarok oktatását lehetővé tévő törvényt
Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás javasolt törvényi szövegét. Arról, hogy mit jelent ez a kárpátaljai magyarság számára, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

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