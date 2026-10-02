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Nyitókép: Issarawat Tattong/Getty Images

Dízelválság: Trump nyomására megmozdult Európa

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Olcsóbb lett a kőolaj ama hírek nyomán, hogy az Európai Unió és a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai felszabadítják a stratégiai tartalékok egy részét. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök gyakorolt nyomást, miközben Nagy-Britanniában jóval rosszabb a helyzet, mint máshol.

Nagy-Britanniában soha nem volt olyan drága a gázolaj, mint most: a dízel literenkénti ára a héten átlépte a 2 fontos (880 forintos) lélektani határt. Ennek oka, hogy bár a négy brit olajfinomító elég benzint állít elő, nem tudja fedezni közben a szigetország dízeligényét. Ezért ennek 55 százalékát külföldről kell behozni.

Ahogy a földgázból, a britek ebből a fűtőanyagból sem tartalékolnak, szemben Európával. A héten 40-42 napra elegendő brit tartalékról beszéltek a szakértők, közben a francia, német, spanyol, olasz és belga tartalékok 80-100 nap között mozognak.

A brit fuvarozók egyik ágazati vezetője, Lesley O’Brien, a Freightlink Europe főnöke katasztrofálisnak nevezte a helyzetet és azt mondta, hogy sok fuvarozó a tönk szélére kerülhet.

Dízelhelyzet azonban nem csak a briteknél van, hanem a világpiacon is. A félidős választásokra készülő Donald Trump amerikai elnök – aki tisztában van, hogy a benzinkúton feltüntetett árak kongresszusi és szenátusi mandátumokba kerülhetnek a pártjának – amerikai dízel-exporttilalommal fenyegetőzött, ha más országok nem lépnek.

Az Európai Unió illetékesei ennek nyomán válságtanácskozást szerveztek – egy francia javaslat szerint a tagállamok 50 millió hordónyi dízelt szabadítanak fel a stratégiai tartalékból, míg a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai 50 millió hordónyi nyersolajat – tudta meg a Reuters, bár az információ egyetlen forrástól származott csak. Nagy-Britannia is érintett a lehetséges lépésben, mert az Energiaügynökség tagállama

A hír nyomán 3 százalékkal, hordónkénti 100 dollár alá esett a Brent típusú kőolaj ára.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön szólította fel az európai államokat, hogy sürgősen szabadítsák fel a tartalékok egy részét. „fel kell gyorsítaniuk a beígért szállítmányokat és további készleteket kell azonnal felszabadítaniuk, hogy kezeljék a fennakadásokat. Nem lehet elvárni, hogy az amerikai farmerek, kamionosok és vállalkozások vigyék a vállukon a globális dízelhiány terhét” – írta egy posztban.

Az Egyesült Államok azért diktálhat, mert például augusztusban az európai dízeligények felét biztosította.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Dízelválság: Trump nyomására megmozdult Európa

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európai unió

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nemzetközi energiaügynökség

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