ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.37
usd:
329.07
bux:
140721.59
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
handcuffs fingerprints
Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Új fejlemény a 40 millió dolláros aranykonvoj ügyében

Infostart

A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvojügy nyomozását – közölte a vádhatóság pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja.

Kifejtették, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozásért felelős főügyészhelyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja.

Az eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárásban a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség Nyomozó Osztálya jár el – jelezték.

Az ügyészség hangsúlyozta: a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Új fejlemény a 40 millió dolláros aranykonvoj ügyében

nyomozás

központi nyomozó főügyészség

aranykonvoj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A magyarellenes AUR párt kér egy kávét és hátradől” – elemző a román belpolitikai válságról

„A magyarellenes AUR párt kér egy kávét és hátradől” – elemző a román belpolitikai válságról

A bukaresti parlament harmadik nekifutásra sem szavazott bizalmat az új román kormánynak, bajban vannak a szociáldemokraták, ötödik hónapja tart a kormányválság. Eközben az AUR szélsőséges nacionalista magyarellenes párt fölényesen vezet a kutatások szerint – ha előrehozott választások lennének, azt ők nyernék, de ha most nem, akkor valószínűleg majd két év múlva nyernek – vélekedett Szakáli István Lóránd, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója az InfoRádióban.
VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alkotmánybíróság elé viszi a Fidesz az otthon startos kiemelések felfüggesztését

Alkotmánybíróság elé viszi a Fidesz az otthon startos kiemelések felfüggesztését

Utólagos normakontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz a kormány által elfogadott három törvénymódosítás ellen. Az ellenzéki frakciószövetség az Otthon Start program kiemelt beruházásainak felfüggesztését, az önkormányzati vezetők juttatásainak megvonása, valamint a TEK és az Országgyűlési Őrség október 1-jei megszüntetése miatt fordult a testülethez - írta közleményében a párt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Októberben se írd le a Balatont: 8+1 felejthetetlen program, ahol élvezhetjük a vénasszonyok nyarát

Októberben se írd le a Balatont: 8+1 felejthetetlen program, ahol élvezhetjük a vénasszonyok nyarát

Bár a strandszezonnak vége, októberben sem marad program nélkül a Balaton: szüreti mulatságok, gasztrofesztiválok, borkóstolók, túrák és családi programok várják.

BBC
Business Sport Travel Science
'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

Capt Smit Machchhar tells Indian Prime Minister Narendra Modi he opened the cockpit door to let others in during the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 14:32
Nagy Márton Svájcba költözött, súlyos ok miatt már a választások előtt ki akart szállni a politikából
2026. október 2. 13:58
Paprikajancsikról üzent Gyurcsány Ferenc egy meghökkentő kép kíséretében
×
×