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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

A nemzetbiztonsági bizottság hétfőn szeretné meghallgatni Szijjártó Pétert

Infostart / MTI

A kormánypárt szerint komoly nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel az, hogy a volt külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal távozása után annál a vállalatnál kezdett el dolgozni, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének – közölte a Tisza-frakció pénteken.

Azt írták, Szijjártó Péter tizenkét éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá.

Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, ez pedig súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel

– írta a kormánypárt. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-fejlesztés kapcsolódott, Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását.

„A magyar embereknek joguk van a tisztánlátáshoz”, ezért kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a nemzetbiztonsági bizottság előtt – fogalmaztak.

Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként.

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Kezdőlap    Belföld    A nemzetbiztonsági bizottság hétfőn szeretné meghallgatni Szijjártó Pétert

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