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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: Illyés Tibor

Lapinformációk szerint csoportos leépítést jelentettek be a közmédiánál

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Péntek reggel az üzemi tanács és a szakszervezetek is megkapták a Duna Médiaszolgáltatónál tervezett csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos értesítést, az intézkedés akár száznál is több munkavállalót érinthet a Magyar Nemzet információi szerint.

A munkavégzés alól korábban mentesített dolgozók is pénteken kapták meg a tiszás parlamenti többség által kinevezett, Horváth P. András-féle átmeneti menedzsment tájékoztatását arról, hogy hamarosan megszületnek az egyedi munkáltatói döntések. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentum szerint az érintettek jelentős részének amiatt mondanak fel, mert egyes munkaköröket megszüntetnek, valamint azért, mert a feladatok újraelosztása miatt csökkentik az adott munkakörben foglalkoztatottak számát.

A vezetés ugyanakkor komoly következményt is kilátásba helyezett azok számára, akiknél az audit során kifogásolható magatartást állapítottak meg: esetükben a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásukra hivatkozva mondhatnak fel. A vizsgálat kiterjedt a munkavégzés minőségére és teljesítésére, a munkahelyi magatartásra, az együttműködési kötelezettség teljesítésére, valamint a jogszabályok, a jogszerű munkáltatói utasítások és a belső szabályzatok betartására is.

Ennek komoly anyagi következménye lehet a Magyar Nemzet szerint. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, az érintett a Munka Törvénykönyve alapján nem jogosult végkielégítésre.

Az érintett dolgozók jelentős részét már hónapokkal ezelőtt mentesítették a munkavégzés alól.

A munkavégzés alól mentesített dolgozóknak azt is felkínálták: kezdeményezhetik, hogy közös megegyezéssel távozzanak a közmédiától. A tájékoztatás szerint ebben az esetben a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondás esetén járó juttatásokat – így a végkielégítést is – kifizetik. Az érintetteknek külön e-mail-címen kell jelezniük, ha tárgyalást kívánnak kezdeményezni, ezt követően egyedi egyeztetés kezdődhet a munkaviszony megszüntetésének feltételeiről.

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Kezdőlap    Belföld    Lapinformációk szerint csoportos leépítést jelentettek be a közmédiánál

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