ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.81
usd:
326.91
bux:
141317.45
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz az Alkotmánybíróságnál támadja az NVVH-t

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal miatt, amit az ellenzéki párt következetesen ÁVH-nak nevez.

„Új ÁVH megalakulásával kontroll nélküli büntetőhatalom jött létre, amely bárkit és bármikor utolérhet, hónapokra, évekre eljárás alá vonhat, megfigyelhet, átveheti a cége irányítását, elveheti a vagyonát és a szabadságát. Az érintettek nem élhetnek jogorvoslattal, de még csak észrevételt sem tehetnek azok valóságtartalmát illetően” – állítja közleményében a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Magyar Péter nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget, és hogy ne legyen félreértés, egy új ÁVH-t is létrehoz, ami a politikai önkény végrehajtó szerve és ezt ráadásul az intézmény és vezetői büszkén vállalják is” – fogalmazott az Országgyűlésben a napokban Bóka János fideszes frakcióvezető, aki most levélben fordult az Alkotmánybírósághoz.

A Fidesz–KDNP frakciószövetség által benyújtott utólagos normakontroll indítvány mielőbbi napirendre tűzését kéri a testülettől. A Fidesz szerint a hivatal a kormánypárt politikai irányítása alatt áll, és létrejötte, illetve működése számos ponton sérti az alaptörvényt.

„Magyar Péter előzetesen bejelenti a jövőbeli nyomozati cselekményeket a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, ami egyértelművé teszi, az eljárások a politikai leszámolás eszközévé váltak. Ilyen utoljára a kommunizmusban volt. Az új ÁVH-nak a magyar és az európai jogrendszerben, a demokratikus állami működésben nincs helye” – olvasható a közleményben.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz az Alkotmánybíróságnál támadja az NVVH-t

alkotmánybíróság

fidesz

bóka jános

ávh

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy kész a teljes orosz fegyverarzenált bevetni, ha bárki megtámadná Kalinyingrádot vagy bármely más orosz régiót. Putyin szerint "ez nem megfélemlítés", csupán válasz mások megfélemlítési kísérleteire. Ukrajna először vetette be éles körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú taktikai ballisztikus rakétáját - számolt be a United 24 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Szívszorító látni is! Beteg gyerekek tanultak itt úszni, sőt szauna is működött benne. Ma üresen áll a somogyi szanatórium egykori gyógyuszodája és a kastély is.

BBC
Business Sport Travel Science
'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

Capt Smit Machchhar tells Indian Prime Minister Narendra Modi he opened the cockpit door to let others in during the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 10:58
Erre készüljön, ha az 1-es villamossal utazna a hétvégén
2026. október 2. 10:46
A nemzetbiztonsági bizottság hétfőn szeretné meghallgatni Szijjártó Pétert
×
×