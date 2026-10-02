A Fidesz az Alkotmánybíróságnál támadja az NVVH-t

„Új ÁVH megalakulásával kontroll nélküli büntetőhatalom jött létre, amely bárkit és bármikor utolérhet, hónapokra, évekre eljárás alá vonhat, megfigyelhet, átveheti a cége irányítását, elveheti a vagyonát és a szabadságát. Az érintettek nem élhetnek jogorvoslattal, de még csak észrevételt sem tehetnek azok valóságtartalmát illetően” – állítja közleményében a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Magyar Péter nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget, és hogy ne legyen félreértés, egy új ÁVH-t is létrehoz, ami a politikai önkény végrehajtó szerve és ezt ráadásul az intézmény és vezetői büszkén vállalják is” – fogalmazott az Országgyűlésben a napokban Bóka János fideszes frakcióvezető, aki most levélben fordult az Alkotmánybírósághoz.

A Fidesz–KDNP frakciószövetség által benyújtott utólagos normakontroll indítvány mielőbbi napirendre tűzését kéri a testülettől. A Fidesz szerint a hivatal a kormánypárt politikai irányítása alatt áll, és létrejötte, illetve működése számos ponton sérti az alaptörvényt.

„Magyar Péter előzetesen bejelenti a jövőbeli nyomozati cselekményeket a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, ami egyértelművé teszi, az eljárások a politikai leszámolás eszközévé váltak. Ilyen utoljára a kommunizmusban volt. Az új ÁVH-nak a magyar és az európai jogrendszerben, a demokratikus állami működésben nincs helye” – olvasható a közleményben.