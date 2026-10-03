A magyar autóvezetők fájó pontját üti most a rendőrség

A Figyelj az útra! (Focus on the road) elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot – ismertették.

Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot – fűzték hozzá.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni.

Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz – írta közleményében az ORFK.