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Rendőrségi fotó, közúti ellenőrzés.
Nyitókép: Police.hu

A magyar autóvezetők fájó pontját üti most a rendőrség

Infostart / MTI

A vezetés közbeni mobiltelefon-használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5. és 11. között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL Operation Group) kezdeményezéséhez – jelentette be az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) a police.hu-n.

A Figyelj az útra! (Focus on the road) elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot – ismertették.

Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot – fűzték hozzá.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni.

Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz – írta közleményében az ORFK.

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