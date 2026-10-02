Forsthoffer Ágnes közös fotót posztolt egy miniszterrel

Mint írta: nincs is megnyugtatóbb, mint egy higgadt, mosolygós pénzügyminiszter!

„Megtisztelő vele dolgozni!”

Az idősek világnapján Kármán András közzétette az alábbi nyugdíjemelési programot – közli a házelnök.

Emelkedik az árvaellátás összege, a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, valamint az időskorúak járadéka is.

Ez nagyon nagy eredmény az elmúlt időszak után. Kb. 1,4 millió embernek kedvez!

A részletek:

A 2008 óta változatlan, 28.500 forintos nyugdíjminimum összegét megnégyszerezzük, 2027. január elsejétől 120.000 forintra emeljük.

Sávosan emelkednek azok a nyugdíjak, amelyek ugyan magasabbak, mint a mostani nyugdíjminimum, de még így is rendkívül alacsonyak:

- akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108.000 forintot, annak azt 120.000 forintra emeljük;

- 108.000 és 125.000 forint között 12.000 forint az emelés;

- 125.000 és 130.000 forint között 10.000 forint;

- 130.000 és 135.000 forint között 8.000 forint;

- 135.000 és 140.000 forint között 6.000 forint;

- 140.000 és 146.000 forint között pedig legfeljebb 6.000 forint (146.000 forintig emelkedik).

Ezek mellett emelkedik az árvaellátási minimum is, 50.000 forintról 60.000 forintra.