Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót

A házelnök azzal indokolta döntését, hogy Toroczkai László „elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért.

„Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.

Hozzátette, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetőjét értesítette döntéséről, miszerint kizárja őt az Országgyűlés e heti üléséről. Ez azt jelenti, hogy az ülésen a szavazások kivételével nem vehet részt.

Őszintén sajnálom, hogy erre sort kellett keríteni – jegyezte meg a házelnök.

Azt írta: a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit hétfőn hallottunk, az nem tolerálható.

Toroczkai László hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően, arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, amikor arról beszélt, hogy egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Ezt súlyos és aljas hazugságnak nevezte.

Arra szólította fel Magyar Pétert, hogy mondja meg, hogy milyen családi cégekről beszélt. „Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként” – mondta.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen arra szólította fel Toroczkai Lászlót, hogy válogassa meg szavait, mert a felszólalása méltatlan volt az Országgyűlés munkájához, egyben jogkövetkezményeket helyezett kilátásba.