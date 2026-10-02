Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

A honvédelmi miniszter feljelentést tett, miután kiderült, hogy az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adott el 108 páncélozott szállító harcjárművet (BTR) Szerbiának.

Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harcjárművek értékét, amely korábban ingatlanbecsléssel foglalkozott.

Bár a Honvédelmi Minisztérium az értékbecslés feletti áron adta el a csapatszállító harcjárműveket a saját cégének, majd ez a vállalat még drágábban a szerbeknek, a 108 járművet mintegy félmilliárd forintértért értékesítette. Száznyolc BTR csak félmilliárd forintot ér? – tette fel a kérdést a miniszter, jelezve: a nyomozó hatóságok majd kiderítik, hogy „volt-e itt visszaélés vagy nem”.