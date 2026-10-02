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Nyitókép: AntonioSolano/Getty Images

Ukrajna lépett a magyarok ügyében, Magyar Péter reagált

Infostart / MTI

Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat.

A kormányfő Facebook-bejegyzésében az előterjesztés csütörtöki benyújtását üdvözölve azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit.

Orbán Anita szintén a Facebookon arról írt, Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Vszevolod Csencov személyesen tájékoztatta arról, hogy az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat.

A külügyminiszter közölte, üdvözölik ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg.

A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit – rögzítette, hozzátéve, a törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt.

Orbán Anita azt írta, Magyarország továbbra is a párbeszédben és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt. A tárcavezető köszönetet mondott valamennyi – magyar és ukrán – szakembernek az elmúlt hetek konstruktív, előremutató és hozzáértő munkájáért.

„Örülünk, hogy néhány hónap alatt több és valódi eredményt értünk el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítése kapcsán, mint az Orbán-kormány 10 év alatt” – zárta bejegyzését a külügyminiszter.

Orbán Anita június 4-én tájékoztatott arról, fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében; szakértői egyeztetések után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette: a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is.

Hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell.

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Kezdőlap    Külföld    Ukrajna lépett a magyarok ügyében, Magyar Péter reagált

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