Közmédia: lezárt egy szakaszt a minisztérium

A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját.

A tárca július 20. és augusztus 20. között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben.

A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést.

Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése.

A javaslatok kiemelték a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatást, az archívum modernizálását és elérhetőségét, illetve a társadalmi párbeszéd pártatlan fórumának megteremtését.

Az összegzés szándékosan nem oldja fel a párbeszédben megfogalmazott eltérő véleményeket, és nem hoz döntéseket,

hanem még a vezetés kiválasztása előtt áttekinthetővé teszi a javaslatokat, a jelzett kockázatokat, az egyetértés területeit és az eltérő álláspontokat. A Független Közmédia Testület az anyagot a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának előkészítéséhez is felhasználhatja – olvasható a közleményben.

A szakmai javaslatokat benyújtó szervezetek listája, a beérkezett javaslatok teljes szövege és az összefoglaló dokumentum a https://mtva.hu/a-kozmedia-jovoje/ webcímen érhető el.