Az ügyvédei szerint kritikus állapotban ápolják a sikertelen kivégzés után Christa Pike-ot

Továbbra is életben van Christa Pike, akit egy 18 éves korában elkövetett gyilkosság miatt próbáltak meg kivégezni. Az 50 éves nő kivégzése szerdán két halálosnak szánt injekcióval sem sikerült, ezt követően kórházba szállították, ahol azóta orvosi ellátásban részesül – írja az NBC híradása nyomán a Telex.

A jogászok szerint a nő kritikus állapotban van, ennél pontosabb információval azonban nem tudtak szolgálni. Azt pedig egyikük sem állította, hogy személyesen látta volna védencüket a kórházban.

Az az ügyvéd, amelyik jelen volt a sikertelen kivégzésnél, a sajtónak elmlondta: legalább hét tűt számolt meg, amit a kivégzéshez használtak, közülük az egyik meg is görbült.

Az, hogy mi lesz Christa Pike sorsa, ha túléli a kórházi kezelést, még nem ismert. Ügyvédei fellebbezést nyújtottak be a kivégzése ellen. Tennessee kormányzója pedig felfüggesztette a kivégzését mindaddig, amíg egy független vizsgálat ki nem deríti, mi történt pontosan szerdán. Az ENSZ emberi jogi biztosa, Volker Türk felszólította Tennessee államot, hogy ne ismételje meg a kivégzést, habár hivatalosan az ítélet még mindig érvényben van. A folytatás valószínűleg bíróságon dől majd el.