ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.96
usd:
327.79
bux:
140050.08
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Kinyitotta a pénzcsapot Brüsszel Ukrajnának – de nem akármire

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására, a közigazgatás működésének biztosítására és a reformok támogatására – közölte a brüsszeli testület pénteken.

Ursula von der Leyen, a testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását, miközben védekezik az orosz agresszió ellen.

Hangsúlyozta: a pénteki folyósítással az EU elősegíti Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzését, és támogatja azokat a beruházásokat, amelyek megalapozzák a jövőbeli helyreállítást.

„Az európai szolidaritás konkrét támogatást jelent. Európa mindaddig Ukrajna mellett áll, amíg szükség van rá” – húzta alá.

Ez a nyolcadik folyósítás az Ukrajna-eszköz keretében, amely az EU fő pénzügyi eszköze az ország helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási folyamatának támogatására, ami az eszköz első pillére keretében rendelkezésre álló jelenlegi finanszírozás mintegy 70 százalékának felel meg. Ez a részlet első alkalommal tartalmaz kiegészítést abból a további 8,35 milliárd euróból is, amelyet a 2026-os évre vonatkozóan az Ukrajna-támogatási hitel keretében biztosítottak.

A bizottság tájékoztatása szerint Ukrajna több stratégiai területen hajtott végre sikeresen reformokat, egyebek mellett az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humán tőke, az üzleti környezet, az energiaügy, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén. A testület augusztus végén értékelte Ukrajna kifizetési kérelmét, ezt követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács megállapította, hogy Ukrajna teljesítette a nyolcadik részlethez kapcsolódó három reformlépést, továbbá egy, az ötödik részletből fennmaradt, három, a hetedik részlethez tartozó, valamint három, eredetileg a kilencedik részlethez kötődő reformkövetelményt.

Ukrajna számára az idei év hátralévő részében még 33,7 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Az Ukrajna támogatását szolgáló hitel keretében 29,3 milliárd euró hívható még le – ebből 16,6 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásának támogatását, 12,7 milliárd euró pedig költségvetési támogatást szolgál.

Az eredeti Ukrajna-eszköz keretében további 4,4 milliárd euró költségvetési támogatás áll rendelkezésre az idei évre. Így 2026-ban még több mint 17 milliárd euró költségvetési támogatás folyósítható, ha Ukrajna teljesíti az Ukrajna-tervben és az egyetértési megállapodásban rögzített feltételeket.

Az Európai Bizottság közölte: továbbra is elkötelezett a 2026-ra és 2027-re előirányzott, összesen 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel, valamint az eredeti Ukrajna-eszköz fennmaradó forrásainak folyósítása mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kinyitotta a pénzcsapot Brüsszel Ukrajnának – de nem akármire

ukrajna

brüsszel

pénz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Csoportos leépítés kezdődhet a közmédiánál, miközben a kormány megduplázná a kutatási forrásokat. Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszterre Svájcban bukkantak rá, az Alapjogokért Központ cége ellen költségvetési csalás miatt indult nyomozás. Továbbá kiderült az is, hogy Orbánék a választás előtt is tudták, hogy mennyire rosszul állnak. Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek köző választotta a Time magazin.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek

A Pénzcentrum legújjabb sorozatában most Németország lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 15:16
Heteken belül elfogadhatja az ukrán parlament a kárpátaljai magyarok oktatását lehetővé tévő törvényt
2026. október 2. 14:22
Az ügyvédei szerint kritikus állapotban ápolják a sikertelen kivégzés után Christa Pike-ot
×
×