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Zivatar, villám, vihar.
Nyitókép: Pixabay

Villámcsapás miatt meghalt egy turista

Infostart / MTI

Meghalt egy német turista Rodoszon, az 58 éves nő halálát villámcsapás okozta – jelentette a görög média pénteken, amikor már második napja tombol egy viharos front az Égei-tengeren.

Az ANA görög közszolgálati hírügynökség szerint a baleset Lárdosz üdülőhely egy strandján történt, ahol az áldozat a férjével sétált, aki könnyebben megsérült a villámcsapásban.

Az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma pénteken közölte, hogy a Dodékanészosz szigetcsoporton, amelyhez Rodosz is tartozik, szombaton várhatók viharok.

Csütörtökön egy pásztor halt meg Kréta szigetén, ahol a heves esőzések okozta árvizek megrongálták az utakat és hidaka, és gépkocsikat sodortak el.

Krétán, ahol vasárnapig további esőzésekre lehet számítani, Réthimno kikötővárosban 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott. A talaj sokfelé már teljesen telítődött vízzel, ezért földcsuszamlások veszélye is fennáll.

Az ERT közszolgálati televízió szerint Krétán a vasárnapig várható csapadékmennyiség megegyezik az Athénben két év alatt lehullott esőével.

A 88 kilométer/órás szelek miatt csütörtök óta számos komp a partokon rekedt, megzavarva az összeköttetést több Égei-tengeri szigettel. Bár ez a szélsebesség épp a viharküszöb alatt van, az ilyen körülmények ennek ellenére nehézzé és veszélyessé teheti a hajózást.

A Földközi-tengernek ebben a térségében nem szokatlanok a viharos időszakok, az esős évszak kezdete az október. A heves esőzések váratlan árvizeket okozhatnak a szigeteken és partmenti övezetekben.

Az általános felmelegedés fokozhatja a csapadékhullást és növelheti az árvizek kockázatát.

A nyitókép illusztráció.

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