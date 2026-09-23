Vidékfejlesztés: kiírták a pályázatot a Szent István-program első lépésére tíz térségben

A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként tíz tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást szerdán tette közzé a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A pályázat a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár feliratra kattintva érhető el, itt megtalálja.
A Szent István Vidékfejlesztési Program célja, hogy hosszú távú, részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nemcsak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek és így saját térségük jövőjének.
A program első, kísérleti szakasza tíz eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el.
A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre.
A Szent István Vidékfejlesztési Program során
- tízszer tíz településen indul el első ütemben,
- a településeknek le kell ülniük egymással és a kormánnyal, és megbeszélni, mire kérnek 1 milliárd forintot,
- nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad,
- gazdája a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória,
- először Medgyesegyháza, Zalakaros, Bács, Pásztó, Harkány, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor, Gönc környékén indul meg, összesen tehát 100 települést, 100 ezer embert érintve,
- a terveket az összefogó települések készítik el,
- részeként lehet aszályvédelemre, energetikai megújulásra, közlekedésre is pályázni.