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Nyitókép: Pixabay

Vidékfejlesztés: kiírták a pályázatot a Szent István-program első lépésére tíz térségben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Indul a Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a tíz korábban kiválasztott mikrotérségben – közölte a Miniszterelnökség.

A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként tíz tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást szerdán tette közzé a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A pályázat a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár feliratra kattintva érhető el, itt megtalálja.

A Szent István Vidékfejlesztési Program célja, hogy hosszú távú, részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nemcsak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek és így saját térségük jövőjének.

A program első, kísérleti szakasza tíz eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el.

A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

A Szent István Vidékfejlesztési Program során

  • tízszer tíz településen indul el első ütemben,
  • a településeknek le kell ülniük egymással és a kormánnyal, és megbeszélni, mire kérnek 1 milliárd forintot,
  • nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad,
  • gazdája a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória,
  • először Medgyesegyháza, Zalakaros, Bács, Pásztó, Harkány, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor, Gönc környékén indul meg, összesen tehát 100 települést, 100 ezer embert érintve,
  • a terveket az összefogó települések készítik el,
  • részeként lehet aszályvédelemre, energetikai megújulásra, közlekedésre is pályázni.
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Kezdőlap    Belföld    Vidékfejlesztés: kiírták a pályázatot a Szent István-program első lépésére tíz térségben

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