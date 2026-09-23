Vidékfejlesztés: kiírták a pályázatot a Szent István-program első lépésére tíz térségben

A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként tíz tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást szerdán tette közzé a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A pályázat a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár feliratra kattintva érhető el, itt megtalálja.

A Szent István Vidékfejlesztési Program célja, hogy hosszú távú, részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nemcsak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek és így saját térségük jövőjének.

A program első, kísérleti szakasza tíz eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el.

A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

A Szent István Vidékfejlesztési Program során