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Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kapitány Istvánnak van egy különleges szempontja a vidékfejlesztési terv kapcsán

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ELŐZMÉNYEK

A gazdasági és energetikai miniszter közölte, milyen speciális pont az, ami miatt különösen örül a Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Program elindulásának.

A Szent István Vidékfejlesztési Program tíz mintatérségben indul el, térségenként egymilliárd forintos közösségi fejlesztési kerettel – jelentette be Magyar Péte miniszterelnök az Országgyűlésben kedden. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hozzátette: „Ami nekem ebben különösen fontos: a helyben élők dönthetik el, mi a legfontosabb számukra, és a térség települései közösen rangsorolhatják a fejlesztéseket. Lehet ez út, rendelő, bölcsőde vagy éppen közösségi tér.

És van benne egy olyan lehetőség is, ami közvetlenül a mi területünkhöz kapcsolódik: a keret megújuló energiatermelésre is fordítható.

Ez valódi előrelépés hiszen ha egy település képes részben a saját energiáját megtermelni, az alacsonyabb költséget, nagyobb kiszámíthatóságot és több helyben maradó pénzt jelenthet” – fogalmazott a miniszter.

Tíztelepülésenként megnyílik egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret, amelynek felhasználásáról helyben döntenek a kormánnyal való együttműködésben, erről beszélt kedden parlamenti napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. A program először 100 települést érintően indul meg.

A részleteiről elmondta, a településeknek le kell ülniük egymással, és megbeszélni, mire kérnek 1 milliárd forintot. A kormánnyal egyeztetve, de alapvetően helyben fognak dönteni. Mint fogalmazott, a terv nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad, gazdája pedig a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória.

Először

  • Medgyesegyháza,
  • Zalakaros,
  • Bács,
  • Pásztó,
  • Harkány,
  • Igal,
  • Tiszaújváros,
  • Gyöngyös,
  • Nyírbátor,
  • Gönc

környékén indul meg, összesen 100 települést, 100 ezer embert érintve. A megvalósulásához a terveket az összefogó települések készítik el, részeként lehet aszályvédelemre, energetikai megújulásra, közlekedésre is pályázni.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány Istvánnak van egy különleges szempontja a vidékfejlesztési terv kapcsán

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Tisza-kormány: sorra indulnak az eljárások az előző kormány tagjai ellen, zajlik a költségvetési terv parlamenti vitája

Tisza-kormány: sorra indulnak az eljárások az előző kormány tagjai ellen, zajlik a költségvetési terv parlamenti vitája

Mozgalmasan telik a kedd a hazai politikai életben: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását, és közölte, hogy a kormány a megyei közgyűlések megszüntetésére, valamint a rendszer teljes átalakítására készül. A kormányfő elmondása szerint az így felszabaduló több tízmilliárd forintot pedig vidékfejlesztésre fordítanák. Az Országgyűlés a délutáni órákban az új 2026-os költségvetési tervet vitatja meg, melyet Kármán András pénzügyminiszter mutatott be. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi 7,5 százalékos hiányt, így az új gazdaságpolitika jegyében már 2027-ben jelentős lépéseket tesz a hiány csökkentése és a GDP-arányos adósságráta mérséklése érdekében. Mindeközben tovább szaporodnak az előző kormány intézkedési ügyében indított eljárások: a Miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései ügyében tett feljelentést, míg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Gondosóra programmal kapcsolatban rendelt el ellenőrzést.

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