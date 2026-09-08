Kapitány Istvánnak van egy különleges szempontja a vidékfejlesztési terv kapcsán

A Szent István Vidékfejlesztési Program tíz mintatérségben indul el, térségenként egymilliárd forintos közösségi fejlesztési kerettel – jelentette be Magyar Péte miniszterelnök az Országgyűlésben kedden. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hozzátette: „Ami nekem ebben különösen fontos: a helyben élők dönthetik el, mi a legfontosabb számukra, és a térség települései közösen rangsorolhatják a fejlesztéseket. Lehet ez út, rendelő, bölcsőde vagy éppen közösségi tér.

És van benne egy olyan lehetőség is, ami közvetlenül a mi területünkhöz kapcsolódik: a keret megújuló energiatermelésre is fordítható.

Ez valódi előrelépés hiszen ha egy település képes részben a saját energiáját megtermelni, az alacsonyabb költséget, nagyobb kiszámíthatóságot és több helyben maradó pénzt jelenthet” – fogalmazott a miniszter.

Tíztelepülésenként megnyílik egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret, amelynek felhasználásáról helyben döntenek a kormánnyal való együttműködésben, erről beszélt kedden parlamenti napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. A program először 100 települést érintően indul meg.

A részleteiről elmondta, a településeknek le kell ülniük egymással, és megbeszélni, mire kérnek 1 milliárd forintot. A kormánnyal egyeztetve, de alapvetően helyben fognak dönteni. Mint fogalmazott, a terv nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad, gazdája pedig a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória.

Először

Medgyesegyháza,

Zalakaros,

Bács,

Pásztó,

Harkány,

Igal,

Tiszaújváros,

Gyöngyös,

Nyírbátor,

Gönc

környékén indul meg, összesen 100 települést, 100 ezer embert érintve. A megvalósulásához a terveket az összefogó települések készítik el, részeként lehet aszályvédelemre, energetikai megújulásra, közlekedésre is pályázni.