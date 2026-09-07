Kezdődik a bérrendezés a szociális ágazatban – a nap hírei

A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és a katonáknál – mondta a miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kormány nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány-, kaszinó-, hulladék- és autópálya-koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtás rendszerét, és 5 százalékra csökkentik az élelmiszerek áfáját. A miniszterelnök azt mondta, hogy célzott támogatást kaphatnak a dízelautók használói, erről szerdán dönt a kormány.

Szeptember elején küldheti meg az Európai Bizottságnak az úgynevezett kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges önértékelést a kormány – közölte a Miniszterelnökség a Portfolio-val. A dokumentum benyújtása megnyithatja az utat a 4,2 milliárd eurónyi, mintegy 1.500 milliárd forintnyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítása előtt.

Újabb két évet csúszhat Paks II. építése, csak 2035 körül helyezhetik üzembe az új atomerőművet – értesült a Politico. A lap birtokába került belső ütemterv szerint a Roszatom által tervezett létesítmény utolsó reaktorblokkjának átadását 2034. december végére tervezik, miközben korábban 2032-es befejezési dátumról beszéltek.

Büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Waberer's Nyrt. korábbi MFB-finanszírozásai miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium – jelentette be Kapitány István miniszter. A cég viszont állítja: kötvénykibocsátások transzparensen, a tőkepiaci szabályok maradéktalan betartásával történtek.

Belső ellenőrzés indul az MNB-ben a kiszivárgott kamatinformáció miatt – értesült az Index. A portál úgy tudja, hogy az ellenőrzés nem a Bloomberg múlt heti hírében szereplő szakmai tartalommal foglalkozik, hanem azzal, hogyan kerülhettek ki a monetáris tanács döntés-előkészítéséhez kapcsolódó, nem nyilvános adatok.

Az eddig ismertnél több értékes budapesti ingatlan eladására készült az előző Fidesz-kormány – értesült a Telex. A lap több, egymástól független forrása azt állította, hogy a kormány értékesítette volna az intézmények Bosnyák térre költöztetésével kiürülő valamennyi állami tulajdonú ingatlant.

A látvány-csapatsportok TAO-támogatási rendszerének felülvizsgálatát és a szabályok pontosítását javasolja az Állami Számvevőszék. Az indoklás szerint a rendszer nem a sporteredményeket helyezi előtérbe, és visszaélésekre is lehetőséget ad.

Felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról Bíró Pétert a belügyminiszter. Az ügynökség vezetését az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig átmeneti vezető látja el, akinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítás befejezése.

Hosszú távú, országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézy Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota.

Az érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elég a vezetői kinevezésekhez az oktatásban – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a fóti gyermekotthon volt igazgatójának ügyében. Lannert Judit szerint Páger Pál Attilát úgy vették fel a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskolába, hogy korábban gyermekbántalmazási ügyben érintett volt, és ellene február óta vizsgálat is folyik.

Kezdeményezte a megbízása lezárásáról szóló egyeztetést a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora a HVG birtokába került felvétel szerint. Sepsi Enikő a tanévnyitó ünnepségen azt mondta, az egyetem előtt álló változások tervezett előkészítése érdekében döntött így és a folyamat lezárultáig változatlan felelősséggel látja el a feladatait.

A kormányfő felkérésére Bíró-Nagy András államtitkár veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. A Kormányzati Kommunikáció tájékoztatása alapján Bíró-Nagy András ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja a szakpolitikai államtitkári feladatait.

Továbbra is számítanak a győri Audi-gyárra – erősítette meg az Audi vezérigazgatója a Reutersnek Párizsban. Gernot Döllner azután beszélt erről, hogy a Volkswagen-csoport átfogó hatékonyságjavító programot indít, amelynek részeként világszerte 50 ezer munkahely szűnik meg.

Történelmi, 43,8 százalékos győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományi választásán, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumot szerzett a 83 fős tartományi parlamentben, így három képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezette CDU támogatottsága csaknem felére, 17,2 százalékra esett vissza.

Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivascsenko egy interjúban egyúttal úgy vélte: az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit.

Hivatalos tiltakozást nyújtott be Kijev az ENSZ új világtérképe ellen. Ukrajna azt kifogásolja, hogy a térképen a 2014-ben Oroszország által annektált Krím félsziget vizuálisan elkülönül Ukrajna többi részétől.

Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután több tagállam szerint nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására – írta a Brussels Times. A munkacsoport az európai védelem hiányosságainak gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatokat.

Nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejlesztené haditengerészetét Észak-Korea – jelentette ki az észak-koreai elnök. Kim Dzsongün Vonszan kikötővárosban, az ország második, 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állításakor beszélt erről.

A szerb kormány a parlament feloszlatását és előrehozott parlamenti választás kiírását javasolta a köztársasági elnöknek - jelentette be a szerb miniszterelnök. A kormányzó Szerb Haladó Párt vezetősége hétvégén döntött úgy, hogy a választáson a jelenlegi államfőt, Aleksandar Vucicot jelöli miniszterelnöknek.