Dohányboltok, közlekedési bírságok, hajléktalanok – hatalmas változások jönnek Budapest belső kerületeiben

A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága – közölte öt belső kerület polgármestere szerdán közös közleményben. Az összegzést Baranyi Krisztina (IX. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Tóth József (XIII. kerület) polgármester írta alá.

A közleményben, amelyet Tóth József (MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek-Momentum-XIII. Kerületi Lokálpatrióták) a Facebook-oldalán tett közzé, felidézték: Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig további kezdeményezéseik elfogadásáról számolt be Pósfai Gábor belügyminiszter.

Az 5 pontos összegzés 1. pontjában kifejtették: a kormány elfogadta azt a javaslatukat, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 „visszatérő” fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A polgármesterek azt kérik, hogy ezeket a helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb 2026. szeptember 15-ig jelöljék ki.

A 2. pontban azt írták, az általuk javasolt Budapest-pótlék ügyében a belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a kormány napirendjén van a fővárosi rendvédelmi dolgozók szolgálatteljesítésének sajátosságait figyelembe vevő bérpótlék bevezetésének kérdése. A kezdeményezők e témában azt javasolják, hogy a bérpótlék ügyét a kormány sürgősséggel tárgyalja.

A 3. témaként említették, hogy a belügyminiszter támogatja: az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. Az ezzel kapcsolatos kormányelőterjesztés előkészítése már zajlik. A polgármesterek azt kérik, hogy a kerületek olyan hatósági jogköröket kapjanak, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok számára a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozását, súlyos jogsértések esetén működésük felfüggesztését.

A 4. pontban hozzátették: a Belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. A polgármesterek szeretnék, ha a közterület-felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatokat illetné meg.

Az 5. pontban kitértek arra, a kormány megvizsgálja az éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos javaslatukat. A belügyminiszter jelezte, hogy ez a kormány által felállítandó szociális munkacsoport feladata lesz.

Közölték továbbá: a Belügyminisztérium javaslatot fog tenni a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a kerületi önkormányzati közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére.

"Az elmúlt 16 év bűnös mulasztásainak következményeit nem lehet egyik napról a másikra kezelni, de biztosak vagyunk abban, hogy a kormány és az önkormányzatok együttműködésével lépésről lépésre hatékonyan javíthatjuk a közbiztonsági helyzetet is" - áll a közös közleményben.