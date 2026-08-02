A Nazca-vonalak „átka” lesújtott, 13 ember halt meg

Tizenegy utas és két pilóta tartózkodott a fedélzeten, valamennyien életüket vesztették - mondta el a helyi rendőrkapitány.

A kirándulók a Nazca-vonalakat akarták megnézni a kisrepülőgépről. A jármű egyelőre tisztázatlan okokból egy mezőre zuhant le nagyjából 6 kilométerre Nazca várostól a dél-perui Ica régióban.

A 2000 éves Nazca-vonalak a sivatagi vörös kőzetbe vésett óriási rajzok, amelyek növényeket és állatokat ábrázolnak, de csak a levegőből, magasról láthatók. Kultúrtörténeti jelentőségük miatt 1994-ben felvették az UNESCO világörökségi helyszínei közé.