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Nyitókép: Pexels.com

A Nazca-vonalak „átka” lesújtott, 13 ember halt meg

Infostart / MTI

Lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép Peru déli részén szombaton, a balesetben 13 ember meghalt.

Tizenegy utas és két pilóta tartózkodott a fedélzeten, valamennyien életüket vesztették - mondta el a helyi rendőrkapitány.

A kirándulók a Nazca-vonalakat akarták megnézni a kisrepülőgépről. A jármű egyelőre tisztázatlan okokból egy mezőre zuhant le nagyjából 6 kilométerre Nazca várostól a dél-perui Ica régióban.

A 2000 éves Nazca-vonalak a sivatagi vörös kőzetbe vésett óriási rajzok, amelyek növényeket és állatokat ábrázolnak, de csak a levegőből, magasról láthatók. Kultúrtörténeti jelentőségük miatt 1994-ben felvették az UNESCO világörökségi helyszínei közé.

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