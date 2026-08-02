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Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kérdezhetik Magyar Pétert - Forsthoffer Ágnes egyeztetésre hívja a pártokat a hőség miatt

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Az Országgyűlés elnöke egyeztetésre hívja a Kormány és a parlamenti pártok vezetőit.

A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel – áll a Sándor palota közleményében.

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett, illetve tervezett további intézkedésekről.

Mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülésre nem kerül sor az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz, ezért őket is meghívta a 2026. augusztus 3-ra tervezett tájékoztatóra.

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