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Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Legalább a Jokert elkapták az ötösön

Infostart / MTI

Rengeteg a 4 találatos szelvény is ezen a héten.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

3 (három)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

52 (ötvenkettő)

56 (ötvenhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 753 400 forint;

3 találatos szelvény 4086 darab, nyereményük egyenként 11 310 forint;

2 találatos szelvény 86 407 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.

Joker: 243734

Joker telitalálat 1 darab, nyereménye 44 006 160 forint.

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