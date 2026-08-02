Halál a foci után, elhunyt egy magyar labdarúgó

Gyászol az Újbarok SE, miután a csapat egyik játékosa, Tóvári Róbert életét vesztette a szombati felkészülési mérkőzést követően. A klub a közösségi oldalán számolt be a megrázó tragédiáról, amely a Csákváron rendezett edzőmérkőzés lefújása után történt.

A csapat posztja szerint az Újbarok SE a helyi öregfiúk csapata ellen lépett pályára, amikor a találkozó befejezését követően Tóvári Róbert a pályán összeesett. A két együttes játékosai azonnal felismerték a súlyos helyzetet, és haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, amelyet a mentők kiérkezéséig folytattak. A mentőszolgálat munkatársai közel egy órán át küzdöttek a játékos életéért, azonban erőfeszítéseik ellenére már nem tudták megmenteni.

Az Újbarok SE közleményében azt írta, Tóvári Róbert – akit a csapatban sokan csak „Dugóként” ismertek – nemcsak kiváló csapattárs, hanem közeli barát is volt, akire mindig lehetett számítani. A klub úgy fogalmazott, egy hatalmas szívű ember távozott, aki mindent megtett családjáért és a csapatért. A sportegyesület őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.

A vezetőség a történtek miatt úgy döntött, hogy a csapat visszalép a 2026. augusztus 9-re kiírt, Lovasberény elleni kupamérkőzéstől – írja az index.hu.