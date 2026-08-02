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Nyitókép: Aaron MCcoy / Getty Images

Új holttérfigyelési „szabvány” jöhet Budapesten?

Infostart / MTI

A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt övezeteibe behajtó valamennyi nehézgépjármű rendelkezzen holttérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással.

Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook-oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) és a Budapest Közút vezetőivel.

A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére.

A BKK és a Budapest Közút ennek fényében felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a Nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik.

A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holttérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét.

Karácsony Gergely közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 kilométer/órában korlátozzák.

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