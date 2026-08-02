Az Adóhivatal is lép a hőség miatt

A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Az ügyfelek és a munkatársak egészségének védelmében azonban, rövidített nyitvatartás lép életbe a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás jellemzően nem biztosított. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést eszerint ajánlott tervezni.

Bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

A NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).