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Nyitókép: Unsplash

10-20 településen baj van a vízellátással

Infostart / MTI

Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik - közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta: a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.

Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett.

Kitért arra, hogy a korábbi napokban

a rendkívüli hőség miatt több mint 25 százalékkal emelkedett meg a napi vízfogyasztás,

ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre.

Jelezte, hogy az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet, és megköszönte a felelős magatartást.

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Kezdőlap    Belföld    10-20 településen baj van a vízellátással

hőség

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