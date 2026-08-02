10-20 településen baj van a vízellátással

Gajdos László azt írta: a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.

Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett.

Kitért arra, hogy a korábbi napokban

a rendkívüli hőség miatt több mint 25 százalékkal emelkedett meg a napi vízfogyasztás,

ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre.

Jelezte, hogy az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet, és megköszönte a felelős magatartást.