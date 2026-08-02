Szörnyű motoros tragédia, többen meghaltak az Ormánságban

A Pécs Aktuál információi szerint az autó utasai egy horgászversenyre tartottak, amikor egy kanyarban a velük szemből érkező motorkerékpár átsodródott a szemközti sávba, és frontálisan ütközött velük.

A motoron egy gilvánfai testvérpár utazott, akik a baleset következtében a helyszínen életüket vesztették. Az autó vezetőjét a mentők többször is újraélesztették, majd életveszélyes fejsérüléssel szállították a pécsi kórházba, ahol jelenleg is küzdenek az életéért. Az autó anyósülésén utazó személy nem sérült meg.

A portál úgy tudja, a motorkerékpár nagy sebességgel érkezett, és emiatt sodródhatott át a szemközti sávba. Helyi információk szerint a két motorost korábban többen is figyelmeztették a veszélyes vezetésre. A beszámolók szerint a testvérpár papucsban és rövidnadrágban motorozott.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.