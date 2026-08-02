ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Három halott egy amerikai lövöldözésben, valóságos fegyverpárbaj zajlott

Infostart / MTI

Többen, ahelyi források szerint járman meghaltak és ketten megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott az Egyesült Államok Idaho államában egy autós étteremnél.

A hatóságok a részletek tisztázásáig a halálos áldozatok pontos számát nem adták ki.

Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke annyit közölt, hogy a támadó meghalt, így nem áll fenn további veszély. A történéseket és a helyszínt - ami a kiérkező hatóságot fogadta - kaotikusnak minősítette.

Elmondta, hogy a lövöldöző a tetthely közelében halt meg, és személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, hogy a halálos áldozatokról sem adnak ki részleteket, ameddig a hozzátartozókat nem értesítik.

A bejegyzések szerint a lövöldözőt egy civil állította meg, amikor viszonozta a tüzet.

Helyi rendőrségi források nem hivatalosan 5 sebesültről számoltak be.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Három halott egy amerikai lövöldözésben, valóságos fegyverpárbaj zajlott

lövöldözés

idaho

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a vasárnap hajnali bejelentés Paks leállításáról

Itt a vasárnap hajnali bejelentés Paks leállításáról
A Duna kritikus szintű vízszint-csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnalban megkezdték a Paksi Atomerőmű még működő negyedik blokkjának leállítását – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan.
 

A hőség miatt korlátozást vezet be a nemzeti lottótársaság

Kimerítő álhírellenes közleménnyel zárta a szombatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kemény hangon kritizálja Magyar Pétert Paks-ügyben a Fidesz frakcióvezetője

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
MÁV: Négy hónapra leáll a vasúti közlekedés Kiskunfélegyháza és Szentes között

MÁV: Négy hónapra leáll a vasúti közlekedés Kiskunfélegyháza és Szentes között

Augusztus 3-tól december 12-ig valamennyi vonat helyett pótlóbusz közlekedik Kiskunfélegyháza és Szentes között. A több mint hét kilométeres pályafelújítás után megszüntethetik a jelenlegi, óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan ajánlat érkezett Magyarországnak: Robert Fico azonnal segítséget ígért az energiaválságban

Váratlan ajánlat érkezett Magyarországnak: Robert Fico azonnal segítséget ígért az energiaválságban

A szlovák miniszterelnök szerint országa kész támogatni Magyarországot, nukleáris erőműveik stabilan működnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

The US president claims Iran and other Middle Eastern countries asked Washington to hold off on any attack as the "perimeters" of a deal had been agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 2. 08:50
Támadás érte a vízellátó rendszert Michiganben
2026. augusztus 2. 08:17
Merénylet Moszkvában
×
×