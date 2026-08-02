Három halott egy amerikai lövöldözésben, valóságos fegyverpárbaj zajlott

A hatóságok a részletek tisztázásáig a halálos áldozatok pontos számát nem adták ki.

Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke annyit közölt, hogy a támadó meghalt, így nem áll fenn további veszély. A történéseket és a helyszínt - ami a kiérkező hatóságot fogadta - kaotikusnak minősítette.

Elmondta, hogy a lövöldöző a tetthely közelében halt meg, és személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, hogy a halálos áldozatokról sem adnak ki részleteket, ameddig a hozzátartozókat nem értesítik.

? WOW! An absolute PATRIOT put his LIFE on the line and engaged the shooter at a Twin Falls, ID drive-thru



THIS is America ??



This man exited his car and returned fire to force an active shooter to retreat, undoubtably saving COUNTLESS lives



A TRUE HERO pic.twitter.com/F1v4vrK1Um — Nick Sortor (@nicksortor) August 2, 2026

A bejegyzések szerint a lövöldözőt egy civil állította meg, amikor viszonozta a tüzet.

Helyi rendőrségi források nem hivatalosan 5 sebesültről számoltak be.