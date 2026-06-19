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Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Ajándékbringázás jön Budapesten

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Célegyenesbe érkezett Budapest-közbringa rendszerének megújítása: péntektől elindult az újgenerációs kerékpárok tesztelése – erről számol be Karácsony Gergely közösségi oldalán.

Tesztidőszakkal és ajándék bubizással célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása – írja a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak: megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt, és megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hogy folytatódhasson és bővüljön az elmúlt években elindult bringás forradalom a városban, ezért most korszerűsítjük a bringákat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromos kerekpárokat adunk Budapestnek.

Nem másért, hanem azért, mert igaz a mondás: ahol jó bringázni, ott jó élni - teszi hozzá.

Péntektől már láthatók az új generációs Bubik a városban. Ez most egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi: a BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpárosklub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni ezt a bonyolult rendszert.

Ezt követően jön az ajándék bubizás: júliusban a Budapest GO-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldjük majd, a részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit – írja a főpolgármester.

Az ajándék bubizás után pedig fokozatosan áradnak majd az új Bubik a városban: az új rendszer összesen 3300 bringával indul. Ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Lehet menni hegynek fel, és nem kell leizzadva érkezni Budára sem – fogalmaz Karácsony Gergely.

A nyitókép illusztráció.

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