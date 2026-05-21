Gajdos László: nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet Ausztriából

Gajdos László a bejegyzésben azt írta: a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. Péntektől teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt – jelentette be a tárcavezető.

Úgy fogalmazott: Magyarország nem enged a „szennyező fizet” elvből, a polgárok egészsége nem alku tárgya.

A feltöltött videóban Gajdos László arról is beszélt: a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének a védelme.