250 településre érkezhetett azbesztes szállítmány

2015 óta több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, írja a Pénzcentrum.

A lap idézi Németh Martint, Bük város önkormányzatának képviselőjét, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő a weboldalára tette ki a települések listáját, és egy térképes nézetet is, amin végig lehet követni, hogy 2015 és 2026 között mikor, hova és mennyi szállítmány érkezett.

Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

képviselő kiemelte: az, hogy szállítottak ezekre a településekre az adott bányákból, nem jelenti azt, hogy ott használták fel az anyagot, mert az adatok csak az árumozgásokat, illetve azok első célállomását mutatják.Ez azt is jelenti, hogy ha egy kereskedő telephelyére érkezett a szállítmány, onnan további településekre is tovább szállíthatták az anyagot.

A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal.