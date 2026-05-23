A kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét - A rohonci bánya is érintett lehet
Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

250 településre érkezhetett azbesztes szállítmány

De még ennél is több helyre juthatott belőle.

2015 óta több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, írja a Pénzcentrum.

A lap idézi Németh Martint, Bük város önkormányzatának képviselőjét, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő a weboldalára tette ki a települések listáját, és egy térképes nézetet is, amin végig lehet követni, hogy 2015 és 2026 között mikor, hova és mennyi szállítmány érkezett.

Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

képviselő kiemelte: az, hogy szállítottak ezekre a településekre az adott bányákból, nem jelenti azt, hogy ott használták fel az anyagot, mert az adatok csak az árumozgásokat, illetve azok első célállomását mutatják. Ez azt is jelenti, hogy ha egy kereskedő telephelyére érkezett a szállítmány, onnan további településekre is tovább szállíthatták az anyagot.

A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal.

Baltás Eszter: veszélyes bőrápolási trendek terjednek az interneten

Évente háromezer új melanómás esetet regisztrálnak Magyarországon és mintegy 360-an halnak meg emiatt. A rosszindulatú daganatok sorában pedig a melanóma a 9-10. helyen áll – emelte ki az InfoRádióban a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja. Beszélt a tévhitekről és a közösségi oldalakon olvasható veszélyes elméletekről is.
 

Tisza-kormány: jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának. Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját ma este 19 órától az RTL Fókusz Plusz című műsorában láthatják a nézők.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 760 millió forintos főnyereményt a 21. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Iran 'getting a lot closer' to agreement with US, Trump says

Tehran also signals progress on talks but says the key issue of nuclear weapons is not part of an initial framework it is working on.

