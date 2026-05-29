Fővárosi Közgyűlés - Átmenetileg kisebb létszámmal működik a testület

Az április 12-i országgyűlési választások nyomán öt fővárosi képviselő távozott a testületből.

A Fővárosi Közgyűlés pénteki, az április 12-i parlamenti választást követő első ülésén ugyanakkor csak Hutiray Borbála, a Podmaniczky Mozgalom új képviselője tette le az esküjét. Így átmenetileg a testület 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját.

A Tisza Párt fővárosi frakciójából Bujdosó Andrea korábbi frakcióvezető és Porcher Áron, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjából szintén a korábbi frakcióvezető Szentkirályi Alexandra, valamint Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek.

A Tisza Párt fővárosi frakcióját ezentúl Orbán Árpád, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportját pedig Szepesfalvy Anna vezeti. A Podmaniczky Mozgalom élén Gál József váltja Vitézy Dávidot, aki közlekedési és beruházási miniszter lett a Tisza-kormányban.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte: a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP fővárosi frakció két-két képviselője mandátumának kiadásáról a jogosultak bejelentése alapján később dönt a Fővárosi Választási Bizottság.