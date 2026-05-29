Infostart.hu
2026. május 29. péntek
Karácsony Gergely fõpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója (b) és Számadó Tamás fõjegyzõ (j) a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. május 29-én.
Fővárosi Közgyűlés - Átmenetileg kisebb létszámmal működik a testület

Jelenleg kisebb létszámmal működik a Fővárosi Közgyűlés, miután a két legnagyobb fővárosi frakció két-két képviselőjének pótlása még nem történt meg.

Az április 12-i országgyűlési választások nyomán öt fővárosi képviselő távozott a testületből.

A Fővárosi Közgyűlés pénteki, az április 12-i parlamenti választást követő első ülésén ugyanakkor csak Hutiray Borbála, a Podmaniczky Mozgalom új képviselője tette le az esküjét. Így átmenetileg a testület 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját.

A Tisza Párt fővárosi frakciójából Bujdosó Andrea korábbi frakcióvezető és Porcher Áron, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjából szintén a korábbi frakcióvezető Szentkirályi Alexandra, valamint Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek.

A Tisza Párt fővárosi frakcióját ezentúl Orbán Árpád, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportját pedig Szepesfalvy Anna vezeti. A Podmaniczky Mozgalom élén Gál József váltja Vitézy Dávidot, aki közlekedési és beruházási miniszter lett a Tisza-kormányban.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte: a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP fővárosi frakció két-két képviselője mandátumának kiadásáról a jogosultak bejelentése alapján később dönt a Fővárosi Választási Bizottság.

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Hidegzuhanyt kapott rengeteg magyar megtakarító: kiderült, nevetségesen keveset ér a nyugdíjra félretett pénzük

Bár 2026 első negyedévében tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, a kezelt vagyon stagnálása miatt az egy főre jutó átlagos megtakarítás enyhén csökkent.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

