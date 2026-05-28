2026. május 28. csütörtök
A Google amerikai informatikai cég neve a társaság anyavállalata, az Alphabet székházán, a kaliforniai Mountain Viewban 2025. április 23-án. A Google április 24-én teszi közzé elsõ negyedéves jelentését.
Millió dolláros csalás a Google-nél, belső infókat használt fel egy szoftvermérnök

Az olasz állampolgárságú Google-alkalmazott olyan adatokhoz fért hozzá, amikhez más nem, így gyakorlatilag kockázat nélkül tudott nagy összegű fogadást kötni és több mint egymillió dollárt kaszálni.

Csalás miatt emeltek vádat New Yorkban a Google egyik alkalmazottja ellen, aki több mint egymillió dollárt keresett azzal, hogy a techcég belső keresési statisztikákra vonatkozó információit felhasználva kötött fogadást a Polymarketen – írja az ABC News beszámolója nyomán a hvg.hu.

A hatóság közlése szerint az olasz állampolgárságú férfi, Michele Spagnuolo a tévedés kockázata nélkül fogadhatott, mivel Google szoftvermérnökként hozzáfért a felhasználói kereséseket nyomon követő vállalati adatokhoz. A mérnök egy AlphaRaccoon nevű fiókot használva arra fogadott, hogy 2025-ben a Google-ön legtöbbször keresett személy a D4vd néven ismert énekes lesz, amiben a keresési statisztikák birtokában teljesen biztos is lehetett.

Ezzel 1,2 millió dollárt, azaz körülbelül 366 millió forint értékű összeget nyert.

A vádirat szerint miután nyert, a szoftvermérnök „lépéseket tett a nem nyilvános információk jogellenes felhasználásának eltitkolására, megpróbálva elfedni jogellenes bevételeinek forrását és jogcímét”. A férfit csalással, elektronikus csalással és pénzmosással vádolják.

Mint írják, korábban is történt már hasonló, mikor egy érzékeny adatokhoz hozzáférő személy belsős információival visszaélve kötött fogadást. Emiatt emeltek vádat áprilisban egy amerikai katona ellen is, aki Maduro venezuelai elnök elrablására fogadott, miután a tervről tudomást szerzett.

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeztek Amerikából, melyekből kiderült, hogy gyorsul az infláció, és hogy lassulhat az Egyesült Államok gazdasága.

Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány

Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 11:50
„A nyúlon túl” – Medve grasszált egy szálloda folyosóin
2026. május 28. 11:07
Amerikai csapások – Kuvait is bekerült a „szórásba”
