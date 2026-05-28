Millió dolláros csalás a Google-nél, belső infókat használt fel egy szoftvermérnök

Csalás miatt emeltek vádat New Yorkban a Google egyik alkalmazottja ellen, aki több mint egymillió dollárt keresett azzal, hogy a techcég belső keresési statisztikákra vonatkozó információit felhasználva kötött fogadást a Polymarketen – írja az ABC News beszámolója nyomán a hvg.hu.

A hatóság közlése szerint az olasz állampolgárságú férfi, Michele Spagnuolo a tévedés kockázata nélkül fogadhatott, mivel Google szoftvermérnökként hozzáfért a felhasználói kereséseket nyomon követő vállalati adatokhoz. A mérnök egy AlphaRaccoon nevű fiókot használva arra fogadott, hogy 2025-ben a Google-ön legtöbbször keresett személy a D4vd néven ismert énekes lesz, amiben a keresési statisztikák birtokában teljesen biztos is lehetett.

Ezzel 1,2 millió dollárt, azaz körülbelül 366 millió forint értékű összeget nyert.

A vádirat szerint miután nyert, a szoftvermérnök „lépéseket tett a nem nyilvános információk jogellenes felhasználásának eltitkolására, megpróbálva elfedni jogellenes bevételeinek forrását és jogcímét”. A férfit csalással, elektronikus csalással és pénzmosással vádolják.

Mint írják, korábban is történt már hasonló, mikor egy érzékeny adatokhoz hozzáférő személy belsős információival visszaélve kötött fogadást. Emiatt emeltek vádat áprilisban egy amerikai katona ellen is, aki Maduro venezuelai elnök elrablására fogadott, miután a tervről tudomást szerzett.