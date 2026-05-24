Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

A kormányfő tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.

Ehhez az összeghez adódik hozzá a képviselői alapfizetés, így a miniszterelnök együttes havi juttatása bruttó 3,8 millió forintot tesz majd ki. (Összehasonlításként: a korábbi kormányfői fizetés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjjal együtt meghaladta a bruttó 7,8 millió forintot.)

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan csökkentik a köztársasági elnök juttatásait és a parlamenti képviselők költségkereteit is. A miniszterelnök közlése szerint kizárólag az Országgyűlést érintő megszorításokkal mintegy

50 milliárd forintos állami megtakarítást realizálnak.

A fizetéscsökkentés és a költségkeretek korlátozása az állami vállalatok vezetőire, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokra is vonatkozik.

A kormányfő kiemelte: a politikai és állami tisztségviselőktől a jövőben elvárás az emberség, az önmérséklet és az alázat. A jogszabályi háttér kidolgozása és a struktúra átalakítása miatt a kormány és a minisztériumok munkatársai a nyári időszakban nem mennek szabadságra.