2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Infostart

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.

Ehhez az összeghez adódik hozzá a képviselői alapfizetés, így a miniszterelnök együttes havi juttatása bruttó 3,8 millió forintot tesz majd ki. (Összehasonlításként: a korábbi kormányfői fizetés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjjal együtt meghaladta a bruttó 7,8 millió forintot.)

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan csökkentik a köztársasági elnök juttatásait és a parlamenti képviselők költségkereteit is. A miniszterelnök közlése szerint kizárólag az Országgyűlést érintő megszorításokkal mintegy

50 milliárd forintos állami megtakarítást realizálnak.

A fizetéscsökkentés és a költségkeretek korlátozása az állami vállalatok vezetőire, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokra is vonatkozik.

A kormányfő kiemelte: a politikai és állami tisztségviselőktől a jövőben elvárás az emberség, az önmérséklet és az alázat. A jogszabályi háttér kidolgozása és a struktúra átalakítása miatt a kormány és a minisztériumok munkatársai a nyári időszakban nem mennek szabadságra.

Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két ikonját.

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

